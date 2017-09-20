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«Нафтогаз» подал иск к России на 5 миллиардов долларов за активы в Крыму

11:44 20.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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«Нафтогаз Украины» на этой неделе подал в суд Гааги иск к России с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму оцениваются убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму», говорится в заявлении на сайте компании.

Документы поданы в арбитражный трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге. Исковое заявление подано «Нафтогазом» и шестью компаниями: «Газ Украины», «Ликво», «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Укргаздобыча» и «Укртнаснафта». Все шесть компаний входят в группу «Нафтогаз». 

Решение суда по делу может быть вынесено до конца 2018 года. Также в сообщении говорится, что для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов ЮКОСа.

Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пояснила, что украинские компании подадут иски против России в связи с потерей собственности в Крыму.

Темы: Россия, Крым, Отношения России и Украины, Газовая промышленность в России
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 15:58
Рассмешил

Анекдот: "украинские газо-нефтедобывающие компании..."
20.09.2017, 15:31
?

Почему?Разведанных запасов газа только на Донбассе около 2 триллионов кубов.Плюс в Харьковской и Полтавской областях около 100 миллиардов.Качать и качать еще!А вот в Сибири газа уже почти нет,выкачали весь за 50 лет.Не зря же приходится уже в Северный ледовитый океан залазить.
20.09.2017, 15:29
А?

а если признаться, что США сильнее РФ, то им все позволено?
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