«Нафтогаз» подал иск к России на 5 миллиардов долларов за активы в Крыму

«Нафтогаз Украины» на этой неделе подал в суд Гааги иск к России с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму оцениваются убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму», говорится в заявлении на сайте компании.

Документы поданы в арбитражный трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге. Исковое заявление подано «Нафтогазом» и шестью компаниями: «Газ Украины», «Ликво», «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Укргаздобыча» и «Укртнаснафта». Все шесть компаний входят в группу «Нафтогаз».

Решение суда по делу может быть вынесено до конца 2018 года. Также в сообщении говорится, что для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов ЮКОСа.

Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пояснила, что украинские компании подадут иски против России в связи с потерей собственности в Крыму.