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Из квартиры дворника в Москве вынесли два миллиона рублей

21:00 20.09.2017
Фото с сайта kurs.ru
Фото с сайта kurs.ru
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В Москве неизвестные ограбили квартиру дворника. Их добычей стали два миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел на Чертановской улице 19 сентября. Злоумышленников было трое. Они вошли в квартиру, избив и связав пожилого отца дворника. После этого они забрали деньги и скрылись, рассказал телеканалу источник в правоохранительных органах.

В полицию о произошедшем сообщил младший брат дворника, который, вернувшись домой, обнаружил связанного отца. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Полиция приступила к поискам грабителей.
 

Темы: Россия, Москва, Криминал, Происшествия, Расследование преступлений в России
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