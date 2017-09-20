Из квартиры дворника в Москве вынесли два миллиона рублей

В Москве неизвестные ограбили квартиру дворника. Их добычей стали два миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел на Чертановской улице 19 сентября. Злоумышленников было трое. Они вошли в квартиру, избив и связав пожилого отца дворника. После этого они забрали деньги и скрылись, рассказал телеканалу источник в правоохранительных органах.

В полицию о произошедшем сообщил младший брат дворника, который, вернувшись домой, обнаружил связанного отца. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Полиция приступила к поискам грабителей.

