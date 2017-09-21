В российских школах появятся уроки по бюджетной грамотности
Уроки по формированию бюджетной грамотности планируется ведрить во всех российских школах, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Лаврова.
По его словам ведомством уже разработаны учебные курсы и модули, которые вставляются в школьные программы.
«Они уже прошли апробацию примерно в десяти школах в трех субъектах РФ. В настоящее время идет работа по их включению в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ», - рассказал Лавров.
Как отметил чиновник, данная программа пробуждает интерес школьников к информации о налогообложении, формировании бюджета.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 года.