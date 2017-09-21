]]> ]]>
Главная В России Новости

В российских школах появятся уроки по бюджетной грамотности

16:08 21.09.2017
Фото с сайта Startupstockphotos.com
Фото с сайта Startupstockphotos.com

Уроки по формированию бюджетной грамотности планируется ведрить во всех российских школах, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Лаврова.

По его словам ведомством уже разработаны учебные курсы и модули, которые вставляются в школьные программы.

«Они уже прошли апробацию примерно в десяти школах в трех субъектах РФ. В настоящее время идет работа по их включению в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ», - рассказал Лавров.

Как отметил чиновник, данная программа пробуждает интерес школьников к информации о налогообложении, формировании бюджета.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 года. 

Темы: Реформа образования в России, Школьное образование в России, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2017, 21:28
Зоя

Как бы я хотела, чтобы детей учили Человеколюбию, чтобы забыты были отвратительные призывы к лидерству и зарабатыванию денег.
Но власть имущие этого боятся, как огня.
Для них Христианство - это постоять со свечкой перед телекамерой в Церкви.
21.09.2017, 20:47
Извините!

А когда наконец появятся уроки физико-математической безграмотности?
21.09.2017, 19:38
Пенсионер П.

И все правительство Медведева в первый класс.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.