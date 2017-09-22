Депутаты Госдумы решили разобраться в блокчейне и ICO

Государственная дума на этой неделе объявила конкурс на проведение исследования блокчейна и рынка криптовалют. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявку на сайте госзакупок.

Его победитель должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций.​

Помимо этого, он должен будет дать оценку рисков использования криптовалют и рекомендации по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут такие технологии.

Результаты исследования, следует из документации к госзакупке, в Госдуме намерены использовать для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.

Максимальная цена контракта составит 2,49 миллиона рублей. В данный момент открыт прием заявок для участия в конкурсе.

В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован.

Минфин выступал с инициативой введения уголовной ответственности за операции с криптовалютами, но эта идея реализована не была. В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что его ведомство предлагает разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.