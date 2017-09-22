«Запад-2017» поставил Запад на уши

Отметая любые инсинуации по поводу цели учений, нет в то же время оснований говорить, что они носили рутинный характер

Ставшие традиционными с 2009 года совместные учения вооружённых сил России и Белоруссии никогда ранее не вызывали такого резонанса по «ту» сторону границы. За полгода до начала учений штаб-квартира НАТО, лидеры и военачальники государств, входящих в альянс, особенно Польши и стран Балтии, а также примкнувшей к ним Украины начали состязаться в том, кто сделает более алармистское заявление.

Фото с сайта fondsk.ru

Диапазон обвинений по адресу Москвы пролегал от якобы существующих у неё (а заодно и Минска) намерений развязать открытый военный конфликт с НАТО до абсурдных планов оккупировать часть территории Польши и Литвы в районе Сувалкского коридора.

Особенно пугали народ перспективами ввода российских войск под предлогом учений на белорусскую территорию и их размещение там на неопределённо длительное время. Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна даже разразился неуклюжим афоризмом: «Для российских участников учений "Запад-2017" - это билет в один конец».

А функционеры альянса заходились в истерике по поводу сделанных якобы Россией отступлений от требований Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в части уведомления о предстоящих учениях.

Устные заверения политических и военных руководителей РФ и РБ об оборонительном характере учений натовцев не убеждали. Не убедили их и конкретные действия организаторов учений – брифинг, проведенный в ходе заседания Совета Россия – НАТО в июле, и направление приглашений на учения военным атташе натовских стран и представителям международных организаций.

Самым крикливым в этом хоре был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов: «Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики по безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе».

Между тем только на территории России за действиями участников учений получили возможность следить 95 иностранных представителей из 50 стран. Была обеспечена предельная открытость военных манёвров при полном соблюдении требований Венского документа: до всех интересующихся была своевременно, еще 2 августа доведена общая численность личного состава, участвующего в «Западе-2017» – около 12,7 тыс. военнослужащих (при этом на территории Белоруссии около 10,2 тыс. человек: от РБ – около 7,2 тыс., от РФ – около 3 тыс.). Также участвовали в учениях около 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков имел все основания категорически заявить, что в Кремле отвергают упрёки в недостаточной открытости учений «Запад-2017». «Мы считаем абсолютно провокационной эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений», – сказал Песков.

А всем, кто кричал об «оккупации» российскими войсками белорусской территории, ответил президент Белоруссии: «По-моему, эти гарантии (о том, что российские войска покинут Белоруссию после учений. – Ред.) уже даны много раз еще до этих учений». Александр Лукашенко добавил, что вопрос отпадёт сам собой через неделю. «Я с удовольствием, – отметил он, – прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские».

Отметая любые инсинуации по поводу цели учений, нет в то же время оснований говорить, что они носили рутинный характер. Замысел «Запада-2017» продиктован военно-политической обстановкой в Европе – наращиванием натовских сил близ белорусской и российской границ, не спадающей активностью террористов.

«Если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать, – заявил А. Лукашенко, – и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси, прежде всего, начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И спустя некоторое время по замыслу и нашим военным планам сюда мгновенно подключаются части Вооруженных сил России».

В ходе учений, которые прошли на полигонах в Белоруссии, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации, были отработаны задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием.

Замысел предусматривал, что на территорию РБ и Калининградской области РФ проникли формирования экстремистов, ставившие целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России. Интервенты располагали внешней поддержкой, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

На учениях был отработан ряд тактических эпизодов: переброска воинских частей и подразделений Региональной группировки войск (сил) в районы действий бандформирований с их последующей изоляцией; действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований (НВФ); проведение специальной операции по ликвидации НВФ; обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

За одним из эпизодов учений на Лужском полигоне в Ленинградской области наблюдал Владимир Путин. По легенде, бандиты захватили большое число легкомоторных самолётов и беспилотников на приграничных аэродромах. Для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», зенитные ракетные комплексы «Стрела-1» и другие средства поражения. На земле уничтожение противника происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 при помощи боевой машины поддержки танков «Терминатор». Был произведен пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М». Уничтожение противника довершили удары фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолётов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Действия войск, участвовавших в учениях, произвели заметное впечатление на иностранных специалистов. Один из ведущих экспертов по российским военным разработкам Роджер МакДермотт заявил, что «учения, подобные «Западу-2017», демонстрируют потенциал повышения уровня возможностей вооруженных сил и требуют тщательной и трезвой оценки от иностранных наблюдателей».

Остудил провокаторов-алармистов и президент Республики Беларусь: «Вы не волнуйтесь, – сказал он, – мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны... Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, дадут по морде, мы ответим».