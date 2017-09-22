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Лавров назвал виновника ухудшения отношений между РФ и США

21:57 22.09.2017
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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В ухудшении российско-американских отношений виноват экс-президент США Барак Обама и его администрация. Об этом на итоговой пресс-конференции в ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения», - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Лавров отметил, что не ожидал подобного от обладателя Нобелевской премии мира. «Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается», - добавил министр.

Лавров также отметил, что не верит словам главы Госдепартамента США о наличии у него доказательств вмешательства РФ в президентские выборы в Штатах. По его словам, Рекс Тиллерсон отказался их предоставить, ссылаясь на секретность, передает ТАСС. Глава МИД России подчеркнул, что ни одного факта, подтверждающего вину РФ, предъявлено так и не было.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, Отношения России и США, Организация объединенных наций (ООН), Барак Обама
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Комментарии читателей
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23.09.2017, 05:10
Гость: Алекс Дорф

Давайте уже подводить итоги выступлений по теме. А выступления получились просто жиденькие. Подозреваю, что тема специально подкинута для селюков и прочих лиц нетрадиционной ориентации (дают возможность подзаработать и не терять навыков в изложении собственных фантазий на великом и могучем).
23.09.2017, 04:30
Гость: Лавров потоптал ногами Нобелевского лауреата

И есть за что. Гов..стый лавреат оказался. И премию прижучил, ведь ни за что дали.
23.09.2017, 04:22
Гость: Закат Америки не за горами

В 1946 году ВВП США составлял 64% от мирового ВВП. В 2015 эта цифра всего лишь 15%. Представляете, до чего они уже дожили, что тоже собираются сесть на нефте-газовую иглу.
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