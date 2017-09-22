Лавров назвал виновника ухудшения отношений между РФ и США

В ухудшении российско-американских отношений виноват экс-президент США Барак Обама и его администрация. Об этом на итоговой пресс-конференции в ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения», - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Лавров отметил, что не ожидал подобного от обладателя Нобелевской премии мира. «Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается», - добавил министр.

Лавров также отметил, что не верит словам главы Госдепартамента США о наличии у него доказательств вмешательства РФ в президентские выборы в Штатах. По его словам, Рекс Тиллерсон отказался их предоставить, ссылаясь на секретность, передает ТАСС. Глава МИД России подчеркнул, что ни одного факта, подтверждающего вину РФ, предъявлено так и не было.

