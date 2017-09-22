В Ростове-на-Дону пожаром уничтожены два частных дома

В Ростове-на-Дону произошел очередной пожар. На этот раз возгорание зафиксировано в лесопарковой зоне в Октябрьском районе.

В главке МЧС по области пояснили, что загорелась сухая растительность. По предварительным данным сгорели два частных дома и одна хозяйственная постройка, передает РИА «Новости».

Площадь пожара составляет порядка трех тысяч квадратных метров, но эта информация уточняется. В тушении огня задействованы 72 человека и более 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В МЧС опровергли сообщения некоторых СМИ об угрозе местному зоопарку. «Пожар тушат рядом с Соловьиной рощей, с зоопарком это совсем не рядом. Зоопарку пожар не угрожает», - цитирует агентство представителя ведомства.

Накануне в Ростове-на-Дону сгорело здание гостиницы, а месяц назад произошел пожар в историческом центре города, в результате которого сгорели около 100 жилых домов.

