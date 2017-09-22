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Часть выпускников российских школ незаконно получили медали

08:58 22.09.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Часть российских школ незаслуженно награждает медалями выпускников, считают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Как пишет РИА Новости, ранее глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров образования оценить объективность выдачи медалей выпускникам. По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, результаты проверки оказались плачевными. «Не все регионы воспользовались нормой закона. В некоторых школах идет элементарная раздача медалей», - отметил он.

Музаев отмечает, что ситуация усложняется тем, что 135 государственных вузов России учитывают наличие медалей и начисляют дополнительные баллы при поступлении. А так как решение о выдаче медали принимает школа, то никто не может повлиять на это.

Чиновник считает, что если бы все регионы учитывали только показатели по результатм трех ЕГЭ, то число медалистов значительно бы сократилось.

По данным Рособрнадзора, в 2017 году медали получили около 70 тысяч выпускников российских школ.

Темы: Образование в России, Реформа образования в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 14:22
Гость: Кот Мурр

Не свисти!
И при твоём хваоёном сосиализЬме это было!
У нас дочь и сын завуча были медалистами,хотя читали по слогам!
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В Университете одни получали зачёты за знания,другие - за взятки.Это не скрывалось.
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В мединституте царил просто ужас - отдельной группой кучковались "отличники с Кавказа".
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Много позже встретил сокурсника - большой чиновник,а был дурак-дураком!Секрет прост - его папа был в районе крупным партийным бонзой.И сынуля пошёл по его стопам.Сейчас наверное праведный Единорос и демократ!
22.09.2017, 14:13
Гость: Кот Мурр

Куда эти "Анзоры" проникают,всё превращают в Восточный грязный вороватый базар!
22.09.2017, 14:12
Гость: Кот Мурр

Все и без этого доклада знают какой регион в РФ - "скопище Джобсов и Ломоносовых" по итогам ЕГЭ и раздачи медалей!
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Почему Сколь-Кого построили не там?Непонятно?Это-же "Новая силиконовая долина"!
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