Часть выпускников российских школ незаконно получили медали

Часть российских школ незаслуженно награждает медалями выпускников, считают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Как пишет РИА Новости, ранее глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров образования оценить объективность выдачи медалей выпускникам. По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, результаты проверки оказались плачевными. «Не все регионы воспользовались нормой закона. В некоторых школах идет элементарная раздача медалей», - отметил он.

Музаев отмечает, что ситуация усложняется тем, что 135 государственных вузов России учитывают наличие медалей и начисляют дополнительные баллы при поступлении. А так как решение о выдаче медали принимает школа, то никто не может повлиять на это.

Чиновник считает, что если бы все регионы учитывали только показатели по результатм трех ЕГЭ, то число медалистов значительно бы сократилось.

По данным Рособрнадзора, в 2017 году медали получили около 70 тысяч выпускников российских школ.