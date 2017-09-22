В России появится 33-метровая статуя Иисуса Христа

Знаменитый российский скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели изготовил 33-метровую статую Иисуса Христа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на художника.

Планируется, что статуя Христа будет установлена в одном из российских городов уже в 2018 году. «Есть разные просьбы, я пока не решил. Это не так просто устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками», - рассказал Церетели.

Также скульптур завершил работу над 23-метровой композицией аргонавтов. По поручению президента России Владимира Путина она будет установлена в Сочи, в Имперетинской долине. Там уже начали изготавливать фундамент, который в диаметре получается около 8 метров. Как только фундамент будет залит бетоном, скульптурная композиция будет отправлена и установлена. Это также, по мнению художника, произойдет в следующем году.