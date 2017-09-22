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В России появится 33-метровая статуя Иисуса Христа

15:27 22.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Знаменитый российский скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели изготовил 33-метровую статую Иисуса Христа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на художника.

Планируется, что статуя Христа будет установлена в одном из российских городов уже в 2018 году. «Есть разные просьбы, я пока не решил. Это не так просто устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками», - рассказал Церетели.

Также скульптур завершил работу над 23-метровой композицией аргонавтов. По поручению президента России Владимира Путина она будет установлена в Сочи, в Имперетинской долине. Там уже начали изготавливать фундамент, который в диаметре получается около 8 метров. Как только фундамент будет залит бетоном, скульптурная композиция будет отправлена и установлена. Это также, по мнению художника, произойдет в следующем году.

Темы: Искусство и культура, Персоны в области искусства в России, Персоны и события в мире искусства
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 22:14
Гость: Зоя

Зачем обезьянничать? Но когда правитель не может блеснуть ни высоким развитием страны за 18 лет его собственного правления, ни повышением уровня жизни стариков и детей, ни гуманными законами, то остается только пускать пыль в глаза.
В нескольких странах уже есть подобная статуя, ну давайте и мы будем какими-нибудь одиннадцатыми по счету.
И при этом 70 млн россиян живут в нищете. Я думаю, это делается не в знак признательности Христу-Спасителю, а с провокационными целями.
И еще один вопрос: Когда это Иисус Христос обращался к людям с разведенными в сторону руками? Это даже представить трудно. Господь никогда не актерствовал.
22.09.2017, 21:04
Гость: И

агентство недвижки "Це - ритэйлер"
22.09.2017, 20:59
Гость: 1у

"Напугал,ежа....",да хоть за "бабу ягу с лешим".
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