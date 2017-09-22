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Лидера православных активистов отпустили из полиции

18:29 22.09.2017
Фото с сайта cdn01.ru
Фото с сайта cdn01.ru
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Ранее задержанный глава общественного движения «Христианское государство» Александр Калинин отпущен из полиции под подписку о невыезде.

Предварительно он был допрошен. По словам активиста, он был освобожден по причине того, что не принимал участия в поджоге, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Это было второе задержание Калинина за последние два дня. В первый раз он попал в полицию вместе со своим братом Юрием и двумя членами движения Александром Баяновым и Денисом Манталуцем. Эти трое были арестованы по решению суда, поскольку сознались в поджогах автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина. Активисты заявили, что сделали это из-за оскорбления их религиозных чувств фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Премьера фильма намечена на 26 октября, но задолго до этого он вызвал широкий резонанс в обществе. Ряд кинотеатров отказались демонстрировать его из-за поступивших угроз.
 

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, Религия и межконфессиональные отношения в России
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 22:25
Гость: Из интервью матери Евгения Родионова

Каких я священников встретила за эти годы! Это и отец Димитрий Смирнов, это и отец Владислав Провоторов. Я езжу в храм в Павловскую Слободу. И у нас там неугасимая свеча всегда стоит.
Мой духовник из Иоанно-Богословского монастыря мне сказал: на все воля Божия. Если бы все это было искусственно придумано, то память о Жене умерла бы очень быстро. А я вот уже 20 лет удивляюсь, как это все происходит. На годовщину приехало 1000 человек. Они же не по приказу едут. Ростов, Украина, Киев… Литургии служатся на могиле Жени. Люди причащаются, исповедуются.
22.09.2017, 20:40
Гость: Где логика

Канонизировать надо всех погибших в бою плену и т.д.
22.09.2017, 20:11
Гость: Игорь Сорин

Часть 1
Несколько дней назад, когда я напомнил о нежелании РПЦ канонизировать Евгения Родионова, приводил "аргументацию" попов, что Евгений в школе курил на переменках и прогуливал уроки, мне "разъяснили", что это "не главное". Главное возражение было в другом, что он не благославлял, как полагается, своих палачей. Пожалуйства, вот вам о главном.
"ИЗВЕСТИЯ", 10 сентября 2004, статья "Святое семейство"
"Канонизация должна была состояться в 2000 году, на юбилейном соборе. Не случилось. Царскую семью канонизировали, а рядового Родионова - нет. Времени не хватило.Впрочем, канонизировать святых можно и на сессиях Синода, которые случаются четыре раза в год. В декабре 2003 года дошла очередь и до Родионова. Синод рассмотрел документы на прославление мученика и не счел возможным его канонизировать. Причину этого решения озвучили в 2004 году. Секретарь синодальной комиссии по канонизации священник Максим Максимов дал интервью православной газете. По словам священника, документального подтверждения обстоятельств казни Евгения Родионова не существует. История рассказана матерью со слов убийцы, которого уже тоже нет в живых. А действия матери "обусловлены безграничной, "до обожествления", любовью к своему сыну". Из письма Алексию Второму. "Священника Максима Максимова я видела однажды, когда он вызвал меня на беседу в комиссию по канонизации. По форме беседа напоминала допрос".
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