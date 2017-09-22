Лидера православных активистов отпустили из полиции

Ранее задержанный глава общественного движения «Христианское государство» Александр Калинин отпущен из полиции под подписку о невыезде.

Предварительно он был допрошен. По словам активиста, он был освобожден по причине того, что не принимал участия в поджоге, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Это было второе задержание Калинина за последние два дня. В первый раз он попал в полицию вместе со своим братом Юрием и двумя членами движения Александром Баяновым и Денисом Манталуцем. Эти трое были арестованы по решению суда, поскольку сознались в поджогах автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина. Активисты заявили, что сделали это из-за оскорбления их религиозных чувств фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Премьера фильма намечена на 26 октября, но задолго до этого он вызвал широкий резонанс в обществе. Ряд кинотеатров отказались демонстрировать его из-за поступивших угроз.

