В Уфе прошла массовая эвакуация из-за звонка телефонного террориста

В Уфе экстренные службы провели эвакуацию посетителей из трех торговых центров и гостиницы после звонка о заложенной бомбе.

Сообщение оказалось ложным, взрывоопасных предметов в зданиях специалисты не обнаружили, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Башкирии. В настоящее время полиция устанавливает личность телефонного террориста.

В числе эвакуированных были игроки футбольного клуба «Уфа». Им пришлось покинуть гостиницу «Хилтон» за несколько часов до матча 11-го тура российской футбольной премьер-Лиги с «Арсеналом».

Похожая ситуация уже наблюдалась в Уфе около двух недель назад, когда из-за ложного звонка также пришлось эвакуировать посетителей торговых центров.

