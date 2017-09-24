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В Уфе прошла массовая эвакуация из-за звонка телефонного террориста

18:33 24.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Уфе экстренные службы провели эвакуацию посетителей из трех торговых центров и гостиницы после звонка о заложенной бомбе.

Сообщение оказалось ложным, взрывоопасных предметов в зданиях специалисты не обнаружили, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Башкирии. В настоящее время полиция устанавливает личность телефонного террориста.

В числе эвакуированных были игроки футбольного клуба «Уфа». Им пришлось покинуть гостиницу «Хилтон» за несколько часов до матча 11-го тура российской футбольной премьер-Лиги с «Арсеналом».

Похожая ситуация уже наблюдалась в Уфе около двух недель назад, когда из-за ложного звонка также пришлось эвакуировать посетителей торговых центров.
 

Темы: Россия, Уфа, Происшествия, Телефонный терроризм, МВД России
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Комментарии читателей
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24.09.2017, 20:28
Гость: умнее ли "шутников" те, кто "шуток" не понимает?

"Закладывать" бомбу и предупреждать
О том, что хотят её где-то взорвать,
Не в том разве цель, чтобы ложью шокировать?..
Зачем же тогда на звонки реагировать?
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