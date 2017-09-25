Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа»‍

Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация) инициировало внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

Сейчас ситуацию с задержками перелетов этой компанией контролирует Министерство транспорта. Планируется оценить потенциальные финансовые риски компании до конца этого года. И если понадобится необходимость, Росавиации поручено ограничить глубину продаж билетов на рейсы "ВИМ-Авиа".

В Генпрокуратуре 25 сентября обвинили Росавиацию в бездействии в ситуации с «ВИМ-Авиа». Как полагают в надзорном ведомстве, могут произойти новые массовые нарушения, связанные с задержками рейсов авиакомпанией. Также Генпрокуратура потребовала от Росавиации дать оценку соответствия «ВИМ-Авиа» сертификационным требованиям.

Кроме того, в Генпрокуратуре установили, что с января по август 2017 года «ВИМ-Авиа» выполнила 1020 рейсов с задержкой свыше двух часов, что составляет около 12% от общего количества.