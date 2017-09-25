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Генпрокуратура РФ назвала самые криминальные регионы России

09:00 25.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Генеральная прокуратура назвала самые криминальные регионы России. Документ со статистикой данных о преступности в стране за первое полугодие опубликован на сайте ведомства.

Лидером данного рейтинга оказалась Москва, за которой следует Московская область. Несмотря на общее снижение показателей преступности, там зарегистрировано 71 961 и 43 668 преступлений соответственно.

На третьем месте оказался Краснодарский край, где за первое полугодие 2017 года было зафиксирвоано 33 492 преступления. Четвертое и пятое место досталось Челябенской области и Башкортостану.

В десятку самых криминальных регионов страны также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан.

Всего с января по июнь 2017 года в стране зафиксировано более 1 миллиона преступлений, что на 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Сокращение числа зарегистрированых преступлений отмечается во всех федеральных округах и на территории 76 регионов России. Рост преступности был зафиксирован лишь в восьми регионах. Наибольшее снижение уровня преступности отвечено в Вологодской области.

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Статистические данные и прогнозы, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 15:50
Гость: Браво

Как обычно во всем виноваты хохлы и обама.
25.09.2017, 11:43
Гость: Дом родной

Интересно, что Питер не впереди. Всегда считал, что преступления чаще совершают инородцы. Хохлы Краснодара и Ростова тоже отличились...
25.09.2017, 10:54
Гость: Работающий

Конечно-конечно. Просто перестали регистрировать. Инфа 100%. А как же иначе
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