Генпрокуратура РФ назвала самые криминальные регионы России

Генеральная прокуратура назвала самые криминальные регионы России. Документ со статистикой данных о преступности в стране за первое полугодие опубликован на сайте ведомства.

Лидером данного рейтинга оказалась Москва, за которой следует Московская область. Несмотря на общее снижение показателей преступности, там зарегистрировано 71 961 и 43 668 преступлений соответственно.

На третьем месте оказался Краснодарский край, где за первое полугодие 2017 года было зафиксирвоано 33 492 преступления. Четвертое и пятое место досталось Челябенской области и Башкортостану.

В десятку самых криминальных регионов страны также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан.

Всего с января по июнь 2017 года в стране зафиксировано более 1 миллиона преступлений, что на 12,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Сокращение числа зарегистрированых преступлений отмечается во всех федеральных округах и на территории 76 регионов России. Рост преступности был зафиксирован лишь в восьми регионах. Наибольшее снижение уровня преступности отвечено в Вологодской области.