«Газпром» возглавил рейтинг глобальных энергокомпаний

Российская компания «Газпром» оказалась на первом месте в рейтинге топ-250 глобальных энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, сообщает РИА Новости.

Ранее «Газпром» занимал третью строчку данного рейтинга, а первое место на протяжении 12 лет удерживала американская компания ExxonMobil.

На втором месте рейтинга оказалась немецкая E.ON SE, которой удалось подняться со 114 места на второе всего за год. Третье место досталось индийской Reliance Industries Ltd., ранее занимавшей восьмое место.

В первую десятку рейтинга также попали Korea Electric Power Corp. (Корея), China Petroleum&Chemical Corp. (Китай), «Лукойл» (Россия), Indian Oil Corp. (Индия), Valero Energy Corp. (США), Total (Франция).

Ежегодный рейтинг глобальных энергокомпаний оценивает компании на основе их финансовых показателей, таких как стоимость активов, доходы, прибыль, прибыль от инвестирвоанного капитала. По подсчетам агентства в общей сложности 10 крупнейших компаний мира получили общую прибыль в размере 63,7 миллиарда долларов в 2016 году.