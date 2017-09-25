СМИ узнали о возможной смене глав нескольких российских регионов

На текущей неделе главы нескольких российских регионов могут лишиться своих мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники близкие к администрации президента.

В частности, могут последовать досрочные отставки глав Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Ненецкого автономного округа. Не исключаются кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

Издание пишет, что смена руководства в регионах может быть связана с грядущей президентской избирательной кампанией. «Логику отставок пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это кажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду», - приводит «Коммерсантъ» слова главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.

Ранее издание утверждало, что в 2017 году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов, а также сообщало о готовящейся отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, однако эта информация не получила подтверждения в кремлевской администрации.