]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали о возможной смене глав нескольких российских регионов

09:34 25.09.2017
Фото с сайта klarusdesign.ru
Фото с сайта klarusdesign.ru

На текущей неделе главы нескольких российских регионов могут лишиться своих мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники близкие к администрации президента.

В частности, могут последовать досрочные отставки глав Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Ненецкого автономного округа. Не исключаются кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

Издание пишет, что смена руководства в регионах может быть связана с грядущей президентской избирательной кампанией. «Логику отставок пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это кажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду», - приводит «Коммерсантъ» слова главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.

Ранее издание утверждало, что в 2017 году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов, а также сообщало о готовящейся отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, однако эта информация не получила подтверждения в кремлевской администрации.

Темы: Россия, Взаимоотношения федеральных и региональных властей в России, Развитие регионов в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 15:54
Гость: ник

Виновны - валите долго в Омске полежаев был, а пользы не было.
25.09.2017, 12:19
Гость: NATALIA

Почему-то про Оренбургскую область забыли. А жаль.... давно пора сменить.
25.09.2017, 11:53
Гость: Юрас

Орешкиных назначат.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.