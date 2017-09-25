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Россияне предпочитают вкладывать накопления в недвижимость

11:39 25.09.2017
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Жители России считают самым надежным способом вложения денежных средств покупку недвижимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет Интерфакс.

Денежные накопления сейчас есть у 36% россиян, 46% из них предпочитает вкладывать свои финансы в недвижимость. Банковское хранение денег выбирает 29 процентов опрошенных. Отмечается, что доверие к финансовым организациям в последние два года существенно выросло.

Хранение в рублях выбирают 17% россиян, а в иностранной валюте — 10%. 14 процентов респондентов признались, что вложили бы деньги в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий и 5% - отнесли бы средства в пенсионный фонд. При этом 13% опрошенных затруднились с ответом.

В том, что в их семьях нет денежных накоплений, сообщили 63% жителей России. Считается, что сбережениями большинство россиян считает в среднем сумму от 398 тысяч 617 рублей. Чаще всего докладывать денежные средства получается у москвичей и жителей Санкт-Петербурга, а также у тех, у кого имеются банковские счета.

Согласно опросу, 89% жителей страны смогли назвать конкретную сумму ежемесячного дохода, которая сделает их счастливыми, в среднем сумма составила 105 тыс. 426 руб., и 3% респондентов заявили, что счастье не в деньгах.

В случае потери работы или другого источника дохода 32% россиян смогут прожить на свои нынешние накопления год и более, 29% заявили, что смогут обойтись без работы более полугода, 22% - 2-3 месяца и 2% - 2-3 недели. 

Темы: Качество и продолжительность жизни населения в России, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 15:00
Гость: Не доедаешь, бедолага?

А шо же тогда в рабочее время здесь сидишь?
25.09.2017, 13:11
Гость: иван з.

Шуре Балаганову нужно было 6400 на всю жизнь для счастья. Инфляция, Билли!
25.09.2017, 13:06
Гость: Ося

"Если люди принимают счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто никогда не получит золотого ключика!.." (черепаха Тортила)...
Все комментарии (8)
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