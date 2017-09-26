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«Коммерсант» узнал о рекордной в истории Минобороны взятке

09:00 26.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин арестован по подозрению во взятке в 368 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет о рекордной взятке в истории Минобороны.

Вакулин, делом которого занимается главное военное следственное управление СК России, подозревается в получении взяток за помощь в заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для оборонного ведомства. Кроме того, по версии следствия, полковник брал взятки за оказание «общего покровительства» бизнесменам.

Дело в отношении Вакулина, пишет «Коммерсант», было возбуждено после спецоперации, которую полицейские и сотрудники Следственного комитета провели весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда были получены данные о хищении около 20 миллионов рублей при выполнении контракта, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» в 2015 году.

Один из фигурантов дела о хищениях при госзакупках для Минобороны дал показания против Вакулина, рассказали источники издания, знакомые с ходом расследования.

Дело Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее занимавшийся расследованием хищений, связанных с «Оборонсервисом».

Средний размер взятки в Москве по коррупционным преступлениям, сообщал в июле глава ГУ МВД по городу, составлял 614 тысяч рублей.

Наиболее известным делом о коррупции в Минобороны является дело «Оборонсервиса», расследование которого началось в 2012 году. Главным фигурантом дела была глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 14:50
Гость: Блин, какой же он недотёпа!

Ну хапнул! Много! А поделиться? Жаба задушила? А так было бы всё чин чинарём, все довольны: глупый фигурант - в генералы, заинтересованные лица строчили бы ему благодарственные письма, слали дорогие подарки. Но что-то пошло не так...
Как говаривали в определённых кругах - жадность фраера сгубила!
26.09.2017, 14:43
Гость: Евгений В

Власти Рф считают и платят большие заработные платы значимым чиновникам, военнным, и полицейским в надежде. что они не будут брать взятки и станут честными перед страной и народом, но это большая ошибка. Практика говорит, что все наоборот. Большие зарплаты развивают и самую большую и прогрессирующую алчностью Эти люди, судя по последним информациям, становятся только потенциальными предателями. Это же самое показал и пример СССР.
Заработная плата на государственной службе должна удовлетворять самые необходимые потребности и только тогда честный человек будет работать на благо своей страны и своего народа, и это проверено сталинской практикой. Когда Сталина информировали, что Жуков вывозит из Германии трофеи эшелонами, он попросил список вывозимого имущечства, ознакомившись с которым, он страшно удивился и сказал: " а зачем это ему нужно?", но сказал "ладно раз он этого хочет, то пропустите" Это , примерно, так и было... В итоге Жукову по воспоминанию его дочери было стыдно до конца жизни.
26.09.2017, 14:31
Гость: прохожий

Человек хотел на виолончель или скрипочку отложить, а все сразу взятка...
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