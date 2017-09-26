Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать популярную социальную сеть Facebook, пишет РИА Новости.

Facebook может стать недоступен для пользователей России, в случае, если руководство соцсети не исполнит требования закона о хранении персональных данных на территории страны.

«Закон обязателен для всех, и поэтому соменений нету — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с Linkedln. Тут исключений нет», - заявил Жаров.

Он добавил, что его ведомство «прекрасно осознает», что Facebook очень популярен в России. Но, с другой стороны, он считает, что данный сервис далеко не уникален, и российские пользователи могут спокойно общаться в других соцсетях.

«Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден», - резюмировал Жаров.

В свою очередь Facebook продолжает говорить ведомству, что изучает варианты выполнения закона. Однако глава Роскомназдора заявил, что никаких официальных писем от компании не поступало. До конца текущего года ведомство не планирует принимать никакие меры, но вот в 2018 году блокировка Facebook может стать реальностью.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты, которые не соблюдают данный закон, Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует.