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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

13:12 26.09.2017
Картинка с сайта fieldguide.gizmodo.com
Картинка с сайта fieldguide.gizmodo.com

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать популярную социальную сеть Facebook, пишет РИА Новости.

Facebook может стать недоступен для пользователей России, в случае, если руководство соцсети не исполнит требования закона о хранении персональных данных на территории страны.

«Закон обязателен для всех, и поэтому соменений нету — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с Linkedln. Тут исключений нет», - заявил Жаров.

Он добавил, что его ведомство «прекрасно осознает», что Facebook очень популярен в России. Но, с другой стороны, он считает, что данный сервис далеко не уникален, и российские пользователи могут спокойно общаться в других соцсетях.

«Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден», - резюмировал Жаров.

В свою очередь Facebook продолжает говорить ведомству, что изучает варианты выполнения закона. Однако глава Роскомназдора заявил, что никаких официальных писем от компании не поступало. До конца текущего года ведомство не планирует принимать никакие меры, но вот в 2018 году блокировка Facebook может стать реальностью.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты, которые не соблюдают данный закон, Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. 

Темы: Facebook, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 16:01
Гость: Не понимаю

Кто нибудь может нормально объяснить. В чем проблема, в персональных данных или контроль за людьми? Если первое, то что соцсеть запрашивает: адрес эл.почты, номер телефона, мож домашний адрес, паспортные данные (не в курсах) и все?! Остальное выложенные фотографии. Но это не совсем серьезно, говоря про персональные данные (а они говорят про хранение у себя). Данные есть в фсб и мвд. (мож кроме емал и фото).
Если второе, тогда сложнее. Похоже страна скатывается к полному контролю. Контролю понятно какой части населения! Иначе бы не цвела коррупция махровым цветом! Им можно там контролировать слабо!
26.09.2017, 15:56
Гость: ???

У анархистов- бегают свободные люди и свободные кони,у большевиков -сидят в ГУЛАГе счастливые люди и бога нет,у новой кремлевской клики-мироточит история мертвецов ,вынесенная воскресшей верой ,способной разрушать кинотеатры в отместку за сломанные кресты на маковках церквей.А скажите, какого мировозрения придерживаетесь вы и к какой образовательной касте вы себя причисляете,если перечисленные периоды правления ,кроме анархистов,были и остаются как раз периодами большого лохотрона ?
26.09.2017, 15:46
Гость: +++

Да кому эта МордоКнига нужна ? Есть масса других возможностей с пользой для себя потратить время.
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