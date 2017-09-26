Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку

Валерий Шанцев покинул пост губернатора Нижегородской области. Указ о его отставке подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области указом президента назначен Глеб Никитин, занимавший до настоящего времени пост первого заместителя главы министерства промышленности и торговли.

Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. До того, как стать губернатором, он почти 10 лет занимал пост вице-мэра Москвы.

«Ведомости» и «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники в Кремле сообщили о предстоящей смене глав нескольких российских регионов. Оба издания включили Шанцева в списки губернаторов, которых ждет отставка. «Коммерсант» прогнозировал отставку 10 глав регионов, «Ведомости» — пяти.

25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности губернатора стал член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.