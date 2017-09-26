«Старики уходят, они дремучие»

Один из тяжеловесов 90-х годов, самарский губернатор Николай Меркушкин покидает политическую авансцену

После него из губернаторов ельцинской эпохи у власти остаются лишь Тулеев (Кемерово) и Савченко (Белгород).

Меркушкину десятилетиями удавалось удерживаться на посту, несмотря на череду скандалов. Что привело в итоге к его отставке?

Губернатор Самарской области, 66-летний Николай Меркушкин в понедельник досрочно ушел в отставку «по собственному желанию». Сразу после этого президент Владимир Путин провел беседу с сенатором Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора.

47-летнего Азарова трудно назвать «молодым технократом», но зато уж точно не назовешь варягом – до Совета Федерации в 2010–2014 годах он работал мэром Самары.

Меркушкина же Путин назначил своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Как известно, по линии этого конгресса наша страна сотрудничает с представителями Финляндии, Венгрии и Эстонии. К финно-уграм Меркушкин имеет непосредственное отношение – как человек, долгое время возглавлявший Мордовию.

Не сумел экспортировать свой успех в Самару

На итоговой пресс-конференции Меркушкин предположил, что в ближайшее время в отставку уйдут еще несколько глав регионов. Тем самым он подтвердил предсказание, с которым в понедельник утром выступил «Коммерсант». Кроме Самарской, издание предрекало перестановки в Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, а также в Ненецком округе, Красноярском и Алтайском краях. Впрочем, во всех регионах, кроме Самары, власти назвали эти утечки не более чем «волной слухов».

Как считает президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, карьера Меркушкина делится на два этапа: удачный и неудачный, мордовский и самарский. Став главой Мордовии в середине 90-х, Меркушкин стабилизировал там непростую ситуацию, добился некоторых экономических успехов.

«В Самарскую область он хотел перенести мордовский опыт. Началось лоббирование интересов мордовского бизнеса в отдельных отраслях. Конфликты и специфичность публичного стиля Меркушкина привели к тому, что самарский период не был особенно успешен, хотя серьезных провалов не возникало. В целом читалось раздражение у элиты и населения», – признал эксперт. В общем, по мнению Виноградова, это интересная, яркая фигура, не сумевшая масштабировать опыт успеха в одном регионе на другой.

Карьеру губернатора добили митинги пенсионеров

Меркушкину прочили отставку уже много раз, он часто попадал в скандалы, но ему удавалось держаться. Он пришел к власти в Мордовии еще в 1995 году и оставался там во главе до 2012 года, когда президент доверил ему руководство Самарской областью.

Напомним, что из губернаторов-старожилов, заставших еще ельцинское время, у власти теперь в российских регионах остаются лишь Аман Тулеев (Кемеровская область) и Евгений Савченко (Белгородская).

С переездом в Самару число жалоб на Меркушкина резко выросло – причем жалоб как экономического, так и политического толка. В частности, Меркушкина упрекали за нарушения на выборах. В июле 2015 года из списка «Единой России» исключили победителей партийных праймериз. Вместо них в списке оказались 14 «губернаторских» кандидатов, которые вообще не принимали участия в голосовании. Тогда президиум «Единой России» публично одернул самарских товарищей и вернул в списки девять человек.

В самарском филиале КПРФ считают, что роковую роль для Меркушкина сыграли недавние «волнения» среди пенсионеров.

«Они вышли и потребовали вернуть им льготы, отобранные в первом квартале. Митинги шли по нарастающей. Прогнозировали, что накануне президентской выборной кампании регион в таком взбудораженном состоянии не оставят. Это стало, наверное, последней каплей терпения для президента», - заявил газете «Взгляд» первый секретарь Самарского обкома КПРФ, вице-спикер губернской думы Алексей Лескин.

Тянул за собой бизнес из Мордовии

«Самарское землячество, мягко говоря, очень встревожено было тем, что губернатор тянул за собой мордовские предприятия, в частности Мордовцемент. У нас есть свой цемент, жигулевский – и, как говорят строители, по качеству он намного лучше», – недоумевает Лескин.

По словам оппозиционера, возник целый букет такого рода претензий к губернатору. Не исключает оппозиционер и того, что Меркушкин не сумел поладить лично с Сергеем Чемезовым, главой корпорации «Ростех», которая владеет третью акций АвтоВАЗа – одного из опорных предприятий области.

Как говорил ранее РБК самарский политолог Олег Молчанов, перед выборами в думу в прошлом году Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих». Кроме того, издание пишет, что члены семьи губернатора числились в списке собственников предприятия «Мордовцемент», которое получило монопольный заказ на поставку цемента для строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу.

Впрочем, в Самаре есть и те, кто жалеет об уходе Меркушкина. «Берем его экономическую политику. Профицит бюджета Самарской области в этом году – по этому показателю она впервые вышла на второе место в Приволжском округе, обогнав даже Татарстан. Урожайность региона самая высокая в округе!» – восклицает самарский политолог Сергей Дьячков.

«Когда он перешел в Самару, у него были свои задачи, которые ему поставил президент. Он как добросовестный чиновник абсолютно точно выполнял эти поручения президента. Потом Меркушкин попытался, как положено руководителю, навести порядок. И столкнулся с местными кланами, не устроил их, приобрел недоброжелателей. Так постепенно сформировалось две стороны: Меркушкин – исполнительный чиновник, и те, кто был недоволен его исполнительностью, его вмешательством», – сказал газете «Взгляд» Дьячков.

«Страна меняется, молодежь приходит. Старики уходят, они дремучие, они с пережитками. Этот тренд оказался роковым для Меркушкина. Ему за 60 лет, он не устроил местные кланы», – посетовал Дьячков.

«Азаров представляет более молодое поколение»

Надо сказать, что политические претензии к Меркушкину звучали из Москвы на самом высоком уровне. Год назад председатель ЦИК Элла Памфилова назвала Самарскую область «неблагополучным регионом» – после жалоб на использование административного ресурса в ходе избирательной кампании. В регион тогда выехал десант членов ЦИК, а политолог Алексей Мартынов в интервью газете «Взгляд» назвал этот визит «последним китайским предупреждением» Меркушкину.

Как сообщали местные СМИ, поводом для беспокойства в ЦИК были и прежние результаты Меркушкина. У себя в Мордовии он добивался на выборах фантастического результата в 92% голосов.

К главе региона было много претензий, ему прочили отставку уже много раз, он часто попадал в скандалы. Федеральная власть закрывала на это глаза, считает Виноградов. Но сейчас созрел пакет решений по досрочным заменам губернаторов.

Также в Москве есть желание продемонстрировать обновление региональной элиты. «Азаров представляет более молодое поколение, человек, который имеет опыт и в бизнесе, и в управлении, в муниципальной и государственной службе. Для Самары психологически после двух «варягов» важен приход местного политика», – сказал Виноградов газете ВЗГЛЯД.

«Самарское землячество было перенапряжено. У нас до этого был губернатором Артяков, не из местных, потом пришел еще один «варяг», – напоминает коммунист Лескин. – Поэтому область требовала, чтобы следующим губернатором стал земляк, с самарскими корнями. У Азарова прекрасный опыт. Думаю, Дмитрий Азаров может расценивать это именно как поручение президента по наведению порядка на его родной земле. Надеюсь, теперь совсем все по-другому пойдет».

Автор: Екатерина Коростиченко