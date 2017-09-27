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Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта

18:16 27.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Интерфакс»

Путин также подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», — сказал президент.

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».

По словам Путина, на его встрече с Соколовым 26 сентября министр транспорта сообщил, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — сказал президент (цитата по ТАСС).

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с лета 2017 года задерживает и отменяет рейсы. Она накопила большие долги перед аэропортами и поставщиками топлива. 26 сентября министр транспорта России Максим Соколов заявил, что компания «практически прекратила свою работу».

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Министерство транспорта РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 01:52
Гость: Lаврентий

А разве министрами назначают, чтобы они ...работали?! :)
28.09.2017, 00:57
Гость: Ну ты и ...

А кто тебе говорит, что это какая-то война. Базарный процесс - один семечками не торгует, другой в долг не дает.
27.09.2017, 22:48
Гость: Иван

Как показывает многолетний опыт все это пустая болтовня, а коррупция все растет, а экономика и социалка падают, падает и демография и это кранты.
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