Президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин также подверг критике вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве вопросы транспорта. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?», — сказал президент.

Обращаясь к Соколову, Путин заявил: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем».

По словам Путина, на его встрече с Соколовым 26 сентября министр транспорта сообщил, что «ВИМ-Авиа» «полностью соответствовала всем критериям». «Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — сказал президент (цитата по ТАСС).

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с лета 2017 года задерживает и отменяет рейсы. Она накопила большие долги перед аэропортами и поставщиками топлива. 26 сентября министр транспорта России Максим Соколов заявил, что компания «практически прекратила свою работу».