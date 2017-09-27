Россияне считают состояние дорог главной транспортной проблемой

Плохое качество автомобильных дорог в стране по-прежнему основная транспортная проблема считают россияне.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования «Левада-Центра», 47 процентов жителей России назвали самой большой транспортной проблемой своего города или района именно плохое качество дорог.

Среди других транспортных проблем, респонденты назвали пробки и заторы на дорогах (30%), высокая стоимость проезда или проездных билетов (19%), отсутствие развязок и недостаток автомобильных дорог (10%). 14 процентов опрошенных одной из проблем назвали то, что общественный транспорт ходит не по расписанию, неудобно по времени или редко, 12% указали на плохое состояние общественного транспотра, 6% заявили, что общественный транспорт ходит по неудобным маршрутом.

Еще 6% респондентов посетовали на отсутствие или недостаток велосипедных дорожек и на высокие штрафы за нарушения, 5% граждан беспокоются из-за отсутствие или недостатка пешеходных зон, 4% - платные дороги. И 12% опрошенных считают, что в их городе или районе нет транспортных проблем.

Социологи отмечают, что за последние 14 лет популярность некоторых видов транспорта изменилась. Так, для повседневных дел 29% россиян используют личный автомобиль. Также выросло количество людей, пользующихся такси (12%). В то же время люди стали реже пользоваться троллейбусами и электричками, предпочитая пользоваться городскими автобусами, маршрутными такси, пригородным автобусом, метро или трамваем. 9% россиян отметили, что транспортом почти не пользуются и ходят пешком.

