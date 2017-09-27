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Россияне считают состояние дорог главной транспортной проблемой

10:27 27.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Плохое качество автомобильных дорог в стране по-прежнему основная транспортная проблема считают россияне.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования «Левада-Центра», 47 процентов жителей России назвали самой большой транспортной проблемой своего города или района именно плохое качество дорог.

Среди других транспортных проблем, респонденты назвали пробки и заторы на дорогах (30%), высокая стоимость проезда или проездных билетов (19%), отсутствие развязок и недостаток автомобильных дорог (10%). 14 процентов опрошенных одной из проблем назвали то, что общественный транспорт ходит не по расписанию, неудобно по времени или редко, 12% указали на плохое состояние общественного транспотра, 6% заявили, что общественный транспорт ходит по неудобным маршрутом.

Еще 6% респондентов посетовали на отсутствие или недостаток велосипедных дорожек и на высокие штрафы за нарушения, 5% граждан беспокоются из-за отсутствие или недостатка пешеходных зон, 4% - платные дороги. И 12% опрошенных считают, что в их городе или районе нет транспортных проблем.

Социологи отмечают, что за последние 14 лет популярность некоторых видов транспорта изменилась. Так, для повседневных дел 29% россиян используют личный автомобиль. Также выросло количество людей, пользующихся такси (12%). В то же время люди стали реже пользоваться троллейбусами и электричками, предпочитая пользоваться городскими автобусами, маршрутными такси, пригородным автобусом, метро или трамваем. 9% россиян отметили, что транспортом почти не пользуются и ходят пешком.
 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Общественное мнение, Общественный транспорт в России, Состояние дорог и дорожное строительство в мире, Строительство и реконструкция дорог в России
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 13:50
Гость: ВВВ

Нормальные дороги - гонять не надо! Да и дороги не самая первостепенная проблема в Стране.
27.09.2017, 13:16
Гость: Merlot Mendosa

Всё понятно.
Непонятно почему эта заметка в разделе "новости".
27.09.2017, 12:04
Гость: Трезвый

Строительство и ремонт дорог это рай для жуликов.Взятки,откаты и приписки в этой отрасли превышают коррупцию в других отраслях в разы.Чтобы навести порядок в дорожном строительстве и ремонте просто нужно национализировать отрасль полностью и посадить всех ее работников на оклады.
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