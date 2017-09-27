Вороны забросали камнями здание Ельцин-центра

В прошедшие выходные Ельцин-центр атаковали вороны.

Непонятны причины, по которым птицы пошли на бомбардировку здания, с высоты полета скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея первого президента России, сообщает 66.ru. Теперь в президентском центре разбито несколько стекол.

Руководитель пресс-службы Ельцин-центра Елена Волкова рассказала 66.RU, что пока специалисты еще не подсчитали сумму ущерба. Проблема осложняется тем, что стекла атриума и музея имеют изогнутую форму и не каждая компания готова их изготовить.

Обескураженное руководство президентского центра планирует приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц, дабы избежать подобных инцидентов в будущем.

Напомним, такой же отпугиватель приобрело для себя и Заксобрание Свердловской области после того, как вороны закидали камнями машины депутатов. В результате бомбардировки пострадали две Toyota Camry и один Mercedes.