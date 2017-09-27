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Вороны забросали камнями здание Ельцин-центра

14:17 27.09.2017
Здание Ельцин-центра. Фото с сайта yeltsin.ru
Здание Ельцин-центра. Фото с сайта yeltsin.ru
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В прошедшие выходные Ельцин-центр атаковали вороны.

Непонятны причины, по которым птицы пошли на бомбардировку здания, с высоты полета скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея первого президента России, сообщает 66.ru. Теперь в президентском центре разбито несколько стекол.

Руководитель пресс-службы Ельцин-центра Елена Волкова рассказала 66.RU, что пока специалисты еще не подсчитали сумму ущерба. Проблема осложняется тем, что стекла атриума и музея имеют изогнутую форму и не каждая компания готова их изготовить.

Обескураженное руководство президентского центра планирует приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц, дабы избежать подобных инцидентов в будущем.

Напомним, такой же отпугиватель приобрело для себя и Заксобрание Свердловской области после того, как вороны закидали камнями машины депутатов. В результате бомбардировки пострадали две Toyota Camry и один Mercedes.

Темы: Екатеринбург, Чрезвычайные происшествия, Загадочные и необычные события в мире, Президент России, Борис Ельцин
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 22:11
Гость: советский инженер

Да здравствуют уральские вороны!
27.09.2017, 22:04
Гость: Павел Владимирович Свиридов

Вы наверняка просмотели познавательный материал про то ,что Земля вовсе не шарообразная и даже не геоид,как это считалось ранее .Земля плоская, и, со мной соглашаются многие зарубежные ученые и эксперты.Разбитые стекла Ельцин-Центра жулики и шарлатаны разных мастей пытаются прикрыть неадекватными действиями ворон.Бред полнейший.Исходите из нашей теории плоскости Земли и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания.Вы все прекрасно знаете,что вороны легче воздуха,но если они возьмут в клюв камень,то сразу же становятся тяжелее воздуха,а как сказал всем известный Задорнов ,что тяжелее воздуха обязательно падает,а так как вороны продолжали летать,значит они были всё-таки без камней и легче воздуха.Вывод- вороны не при делах.Миф разрушен.Власти шарлатаны.А теперь вернемся к нашей теории (а я надеюсь вы готовы прорвать эту плотину лжи и умолчания).Итак мы установили-Земля совсем плоская,и,я вас сейчас шокирую дальнейшими выводами нашей экспертной группы:Оказалось,что она стоит на трёх слонах.Но и это ещё не всё: недавно мы выяснили и с полной уверенностью можем сказать ,что слоны стоят на огромной черепахе.Разрыв стекол произошел из-за деформаций в рамах,которые привели к концентрации напряжений в стекле,а стекло как вы знаете хоть и аморфное,но хрупкое в результате шевеления одного из четырёх исполинов.Кто это был черепаха или слон(левый или правый) сообщит Прокопенко в следующей передаче.Да будет свет!Порвём мы тьму как грелку!
27.09.2017, 21:16
Гость: вороны молодцы!

Вороны очень умные птицы. Людей унизили, запугали, затравили, так пусть хоть мудрые птицы сделают то, что должны бы сделать люди.
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