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Кадыров попросил увеличить дотации Чечне из-за высокой рождаемости

15:18 27.09.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в среду, что размер дотаций на выравнивание бюджета республики должен быть увеличен с учетом высокой рождаемости.

Высокие темпы рождаемости в республике, написал глава региона в своем инстаграме по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком, «должны учитываться и при формировании бюджета».

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал Кадыров, добавив, что Козак заверил, его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».

Чечня, как и ряд других российских регионов, получает из федерального центра дотации на выравнивание бюджета. В 2016 году размер таких дотаций для Чечни составлял 41 миллиард рублей.

В октябре 2016 года Рамзан Кадыров заявил, что Минфин в проекте бюджета на следующий год планирует сократить дотации Чечне, выразив свое недовольство таким решением. Минфин, комментируя заявление Кадырова, указал, что речь идет лишь о проекте, обсуждать который преждевременно.

В итоговом варианте бюджета дотации Чечне на выравнивание бюджета были оставлены на уровне предыдущего года.

По данным Росстата, в январе—августе 2017 года в Чечне родились 19418 детей, на 54 больше, чем за аналогичный период годом ранее (рост на 0,03%). Кроме Чечни, за январь—август рост рождаемости был зафиксирован лишь в одном российском регионе — Чукотском автономном округе, где родились 460 детей, на 12 больше, чем годом ранее (рост на 2,7%).

Темы: Чечня, Росстат, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 03:22
Гость: Петрович

Надо губернаторов российских областей отправить в Чечню, изучить их ценный опыт по высокой рождаемости и одновременном повышении жизненного уровня трудящихся, чтобы реализовать его в своих регионах ...
28.09.2017, 03:07
Гость: ABCD

Чего уж тут, заодно и поднять пенсии Израилю.
28.09.2017, 02:07
Гость: иван

молодец *все для своего народа *когда это за счет других регионов плохо выглядит надо самим уметь зарабатывать на своей земле а так и дурак может руководить когда посылают бешеные деньги ущемляя других там тоже рожают детей и им нужна помощь материальная были заводы и фабрики нефтяная промышленность не захотели жить с русскими которые работали в Чечне в Грозном и станицах в сельском хозяйстве результат - дай денег а судьба русских уже не интересна
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