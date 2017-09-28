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Страшные союзники краснодарских каннибалов

13:08 28.09.2017 , Святослав Князев

За чудовищными краснодарскими происшествиями кроется глобальная проблема. ВИДЕО

Правоохранительные органы пока скупо комментируют дело кубанских людоедов – официально сообщается фактически только об одном убийстве. Но собранные журналистами и обнародованные в эти дни факты (причем, весьма конкретные) свидетельствуют о том, что убийств было гораздо больше и продолжаться они могли очень много лет.

Дмитрий и Наталья Бакшеевы. Фото с сайта rrnews.ru

Справка: В начале сентября текущего года дорожные рабочие нашли в Краснодаре телефон, в памяти которого хранились фотографии расчлененного тела женщины и позирующего рядом с трупом мужчины. Находку передали в полицию, и сотрудники МВД быстро вычислили владельца смартфона. Им оказался местный житель Дмитрий Бакшеев, зарабатывающий на жизнь частными ремонтами. По данным СМИ, дома у Дмитрия и его супруги Натальи хранились части тел как минимум восьми убитых людей, которые они употребляли в пищу, сами супруги, по неофициальной информации, якобы признались в 30 убийствах. Первое фото, на котором были зафиксированы результаты их преступной деятельности, было датировано якобы 1999 годом. Проживали супруги в общежитии на территории Краснодарского военного авиационного института, в котором Наталья ранее работала медсестрой.

И в данной ситуации, помимо чудовищности самих преступлений, не укладывается в голове еще один факт – как два в целом социально неблагополучных человека (глава семьи, кстати, был неоднократно судим) умудрялись так долго совершать свои зверства совершенно безнаказанно?

Никто не спорит с тем, что хитроумным изуверам, имеющим специальную подготовку (например, служившим в силовых структурах), удается, порою, годами водить за нос следствие. Однако в ситуации с краснодарскими каннибалами этого не было!

Речь идет о двух опустившихся людях, которые постоянно были на виду и у которых время от времени возникали проблемы с законом. Но и это еще не все.

Как пишут СМИ, местные жители видели возле общежития, в котором проживали Дмитрий и Наталья Бакшеевы, кровавые следы от тела, которое тащили волоком. Видели лужи крови под сумкой Дмитрия. Видели, как Дмитрий жег женскую одежду (с этим эпизодом даже разбирались пожарные). Соседи говорили даже о том, что Дмитрий с Натальей не скрывали неких противоправных посягательств против них...

А директор одного из заведений общественного питания рассказал журналистам о том, что Наталья пыталась устроиться к нему на работу и тщательно выясняла, как осуществляются поставки мяса в заведение. И, нужно полагать, подобные попытки людоедка делала не раз. Рядом при невыясненных обстоятельствах пропадали люди...

Казалось бы, и у окружающих, и у полиции, было множество свидетельств того, что с Бакшеевыми «не все в порядке», но дело долгое время не могло сдвинуться с мертвой точки.

Союзниками изуверов оказались равнодушие окружающих, общественное предубеждение против оказания помощи правоохранительным органам и некоторый формализм в работе отдельных сотрудников последних.

Если бы люди, живущие и работавшие по соседству с каннибалами, начали бы сообщать о странностях их поведения в полицию, то органы МВД рано или поздно откинулись бы, и это сохранило бы, возможно, человеческие жизни. Но так, увы, не произошло. Понадобилась только случайная находка смартфона с фотографиями 100-процентных свидетельств преступления...

Каждый из молчаливых соседей тихо махал рукой на пугающие странности в жизни Дмитрия и Натальи и надеялся, что его пронесет. При этом в любой момент сам мог стать жертвой маньяков.

Причем подобное происходит у нас в стране не впервые! Вспомним хотя бы нижегородского маньяка Олега Белова. О том, что он издевается над женой и детьми, знали сотрудники органов опеки и даже суда. Соседи слышали в день убийства его семьи подозрительный шум, а потом заметили исчезновение детей, но никак на это не реагировали.

Каждый год в России бесследно пропадает несколько тысяч человек. Общее количество исчезнувших и так и не найденных людей с конца 2000-х составляет около 100 тысяч человек. Кого-то из них могла ждать судьба, напоминающая судьбу жертв Бакшеевых...

Часть нашего общества, традиционного по своей сути, охвачена из-за сложных социальных трансформаций ХХ – ХХI веков неблаговидной формой крайнего индивидуализма, известного в народе как «хатоскрайничество». И использование подобной идеологии социумом - равносильно выстрелу в свою же ногу.

Для того чтобы подобное краснодарскому ужасу больше не повторялось, в людях нужно восстанавливать чувство коллективизма. И освобождать их от вырвавшихся в «широкие массы» уголовных принципов.

А правоохранительные органы в свою очередь стоит заставлять реагировать на любой, пусть даже кажущийся странным сигнал. Воплощение в жизнь этих простых советов позволит спасти тысячи людей.

Всего одним телефонным звонком в правоохранительные органы вы можете сохранить человека и принести счастье его родным и близким. Спасая чью-то жизнь сегодня, помните, что завтра жизнь могут спасти и вам...

Темы: Россия, Происшествия, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 14:51
Гость: Кондратюк

При чём тут полицаи, автор? А кто проводил эксперименты по скрещиванию обезьян с людьми в Абхазии? Даже желающие находились. Вот у этих экспериментаторов и спрашивайте. Над Русскими людьми, давно проводят изуверские эксперименты! Догадайтесь, кто пгговодит? Вы все их знаете, но все молчите!
28.09.2017, 14:51
Гость: Кот Мурр

"Союзниками изуверов оказались равнодушие окружающих, общественное предубеждение против оказания помощи правоохранительным органам и некоторый формализм в работе отдельных сотрудников последних."(С)
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Автор БАЛАБОЛ!!!
Окружающие если "досаждают перереформированной полиции",сами могут стать "участниками преступления"!
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Так,в Сочи,на стариков жаловавшихся на горцев -соседей вырубающих постоянно деревья в местном сквере для приготовления шашлыков,в местной полиции на самих возбудили уголовное дело ..."за незаконную вырубку зелёных насаждений"!
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Мы несколько раз обращались к ПравоОхренителям на вандалов.Результат был один-нам пригрозили,что на самих откроют дело,если не успокоимся и не перестанем "беспокоить их".
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На собрание жилищном,мстный представитель полиции стал как Автор пенять людям,"что они не помогают полиции"!Я только хотел открыть рот,но меня перебил вал гневных расказов как люди пытаюлись дозвониться,обратиться в полицию!
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Автор неужели не знает про это?Или придуривается?
28.09.2017, 14:49
Гость: P.S.

Часть трупа они закопали, часть употребили в пищу». Окровавленный халатик Кати казанские любовники, посовещавшись, сожгли в печи. А несъедобные части трупа (так указано в протоколе) утопили в ближнем болоте. Таким было начало каннибальской вакханалии.
Человеческое мясо понравилось обоим. Как позже призналась Шакирова, больше всего им нравилась женская грудь. «Очень мягкое и нежное мясо в грудях», - поясняли каннибалы.
13 января следующего, 1982 года Суклетин убил Татьяну Илларионову. Любовники праздновали Старый Новый год и видимо, на праздничном столе им не хватало деликатесов. Послушная Мадина помогла ему расчленить труп. Неделей позже она, предъявив паспорт убитой, взяла из салона проката магнитофон «Эльфа». В феврале пришел черед пятнадцатилетней Резеды Галимовой. Соучастница охранника оставила себе на этот раз свитер жертвы. Хотя он и был слегка маловат Мадине.
В марте убита Надя Ситявина.
В мае - Наташа Школьникова. Ее ели почти две недели. Остатки девичьих бедер скормили рыжей лайке, которую добрейший Суклетин подобрал где-то зимой. ...
Однажды июльским вечером сторож Суклетин под предлогом угощения ягодами привел в дом совсем маленькую девочку, одиннадцатилетнюю Валю Еликову. Соседи вспоминали, что весь следующий день хохотушка Мадина играла с ребенком на участке. А после ужина Суклетин, положив загорелую ладонь на худенькое плечико Вали, увел школьницу в спальню. Позже эксперты установят, что девочка была изнасилована...
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