Россию мог бы спасти «умеренный социализм»

В начале девяностых Россия вроде бы выбрала общемировой путь развития, но хотели как лучше, а получилась как всегда

Когда телевизор бодро вещает об успехах в экономике и прочих сферах, то лишний раз комментировать это нет никакого желания. Ведь достаточно послушать любой новостной блок, где будет говориться обратное.

Какие успехи могут быть в стране, когда банки прихлопываются десятками, разоряются авиакомпании, «оптимизируется» здравоохранение и ещё происходит много всего интересного, в результате чего на улице оказываются очередные десятки тысяч людей. Пополняя и без того огромную армию нищих.

Армия эта действительно огромная, ведь даже официально признается наличие в стране 21 миллиона бедных людей, причем эта цифра может не отражать - и наверняка не отражает - реального состояния дел. Однозначно, на самом деле бедных гораздо больше.

И для этого не надо быть высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к статистическим данным, достаточно просто сравнить собственную зарплату с доходами десятилетней давности. Как в СССР любили сравнивать цифры промпроизвозводства с 1913 годом, так и у нас пора сравнивать доходы населения с 2007 годом - последним «тучным годом», когда многим казалось, что неплохо жить можно и в России.

Сейчас это может показаться неправдоподобным, но обычным явлением десять лет назад были полугодовые очереди в автосалонах. А популярные модели, например, Mazda 3, приходилось ждать более полугода. Сейчас же Mazda 3 вообще не купить, потому что машина ушла с российского рынка из-за обвала рубля, и соответственно, спроса.

Стоит также напомнить, что как начался кризис в 2008 году, так он у нас и не закончился. И неизвестно, когда закончится и закончится ли вообще. Предпосылок для улучшений что-то не видать, поэтому не исключено, что и через десять лет ситуация в стране не изменится. А может станет ещё хуже, что бы там бодро ни вещал телевизор.

В начале девяностых у России был шанс стать успешной страной. Пусть и не выйти на один уровень с западноевропейскими странами, но потенциал для достижения близкого уровня у России был. Промышленность, природные ресурсы, человеческий капитал – все это у нас было. Но вместо создания ориентированного на «умеренный социализм» государства горе-реформаторы ельцинской эпохи всячески продвигали либеральный капитализм. Хотя правильно будет написать – звериный капитализм. Тот самый вид капитализма, которым вполне заслуженно возмущались бородатые основоположники самого передового в мире учения и расценивали его чуть ли не как преступление против человечности.

Кто помнит стариков, роющихся в мусорных бачках и просящих милостыню в переходах, тот знает, как выглядел этот капитализм ельцинской команды «реформаторов».

Говоря другими словами, отказавшись от социалистической модели, Россия выбрала самый тупиковый путь развития – либеральный капитализм. В то время как, например, Западная Европа ещё в семидесятые годы начала переход к «умеренному социализму».

Можно как угодно относиться к европейцам, но чего у них точно не отнять, так это понимания того, что государство существует для граждан, а не наоборот. И это несмотря на то, что в Западной Европе столетиями царит капитализм.

Однако европейцы поняли, что если драть со своих граждан три шкуры, платить им копейки и предоставлять самим жить и выживать как смогут, то далеко с таким подходом не уедешь. Нищее и озлобленное население, балансирующее на краю пропасти социального взрыва, – это самое последнее, чего могут желать дальновидные правители.

А европейским странам, да и не только им, была нужна стабильность. Вот почему совершенно осознанно был взят курс на «умеренный социализм». А скандинавские страны пошли ещё дальше и фактически внедрили не умеренный, а самый настоящий социализм, оставаясь при этом капстранами. Стоит ли удивляться, что, например, Норвегия в который раз заняла первое место в мире по так называемому «индексу счастья». Именно в Норвегии, если верить соцопросам, живут самые счастливые люди.

А чего им не быть счастливыми, когда менее чем за полвека Норвегия из захудалой холодной окраины Европы превратилась в страну-сказку с высокими зарплатами, отличными социальными программами, практически безупречно работающей системой управления. С великолепными дорогами, в конце концов, что так же показывает уровень развития страны. Такая же ситуация наблюдается в Дании, Швеции, Финляндии, Голландии, Бельгии и т. д.

Конечно, многие могут возразить, что, дескать, все это небольшие страны, в которых проживает относительно малочисленное население, не то что в России. Но, заметим, что и ресурсы этих стран не в пример меньше, чем у нас.

Дания, Голландия и Бельгия вообще лишены природных ресурсов, однако уровень жизни там такой, какой нам не снился и в «тучные годы». Одна лишь Норвегия имеет неплохую сырьевую базу, и достаточно просто пересечь норвежскую границу, чтобы увидеть, как норвежцы распорядились своими богатствами. Вернее, на что пошли миллиарды нефте- и газодолларов. Не на яхты отдельных граждан, не на бизнес-джеты и не на покупку сверхдорогих футболистов, а на медицину, дороги, тоннели и прочую инфраструктуру. Достаточно посмотреть на количество электромобилей на дорогах Норвегии, чтобы сделать вполне определенные выводы.

Россия всегда любила перенимать все западное, начиная с реформ Петра Великого и заканчивая недореформами царя-теннисиста Ельцина. Спрашивается, кто же мешал в девяностые годы перенимать «умеренный социализм»? Ведь тогда уже было ясно, что это направление развития – самое прогрессивное и передовое.

Вместо этого у нас насаждался самым варварским способом пресловутый «рынок, который сам все отрегулирует». Единственное, что отрегулировал этот самый рынок, так это численность населения страны. Причем так отрегулировал, что единственной отраслью, стабильно процветающей, были и остаются ритуальные услуги. Им никакие кризисы не страшны, более того, идут только на пользу. Ведь начиная с 1992 года, с начала ельцинских недореформ, в стране 21 год подряд смертность превышала рождаемость.

А в это самое время Старый Свет наслаждался спокойной, сытой и богатой жизнью. А у нас старики стояли с протянутой рукой в переходах, собирали объедки по помойкам и одному только Господу известно, сколько жутких и страшных трагедий произошло в те годы.

Не будет преувеличением утверждать, что если Россия хочет сохраниться как государство, то ей рано или поздно, но придется перенимать западный опыт. В XXI веке страны, ориентированные на либеральный (звериный) капитализм, обречены и не имеют исторической перспективы. К чему приводят либеральные реформы мы все видим – 21 миллион нищих. Официально. А неофициально их ещё больше.

Также мы прекрасно знаем, чем заканчивается подобное пренебрежение социальной ответственностью. Это в 1905 году бузила «мастеровщина и скубенты», но сейчас масштаб «бузы» может быть совсем другим. С одной стороны есть миллионы бедных и озлобленных людей, которым фактически уже нечего терять. А терять действительно нечего, так как впереди, со стопроцентной вероятностью, ожидают годы, а может, и десятилетия такого же нищенского прозябания.

А с другой стороны есть также озлобленные граждане, причем это те граждане, которые являются порождением последних 25 лет. Тот самый «средний класс» в нашем, российском понимании. Из-за кризиса они потеряли часть доходов, а нередко вообще потеряли бизнес или теплые места. Так как у этих граждан атрофировано чувство Родины, им глубоко плевать на «Крымнаш» и прочие патриотические скрепы, поэтому призывать их «потерпеть» со всей страной не получится. Они патриоты своего кошелька и желудка, хотят жить, как раньше, имея всё здесь и сейчас. Ждать они не собираются и их тоже, как нетрудно догадаться, миллионы. Десятки миллионов.

Недовольные и озлобленные нищие, такой же недовольный «средний класс» - получается критическая масса. Это уже не бузящие «скубенты», это гораздо серьезнее.

Решать проблему этих людей должно государство и только оно. В статье 7 Конституции РФ черным по белому написано: Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Те самые 21 миллион бедных людей согласны ли с тем, что они имеют достойную жизнь? Тем более с этим не согласится «средний класс».

Поэтому как ни крути, пусть и с запозданием в четверть века, но Россия должна перенимать западную модель построения «умеренного социализма».

Иного в исторической перспективе просто не дано.