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ФСБ сообщила о задержании двух украинских шпионов‍

10:59 29.09.2017
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
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В Симферополе ФСБ задержала российского военнослужащего Дмитрия Довгополова и Анну Сухоносову по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

По версии ФСБ, Довгополов и Сухоносова передавали спецслужбам Украины «сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», которые относятся к государственной тайне. О какой информации идет речь, не уточняется.

Против россиян завели дело по статье о госизмене (275 УК), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ объявила, что Дмитрий Довгополов признался в передаче секретных данных главному управлению разведки Минобороны Украины.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин помиловал сразу трех женщин, которых осудили по статье о госизмене за то, что они писали в SMS, как мимо проезжает военная техника. В случае Оксаны Севастиди сообщения были отправлены знакомому в Грузию.

Темы: Россия, Украина, Разведка и шпионаж в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 19:09
Гость: "чужие" или "свои", оккупанты есть оккупанты!

На вскрывших "секреты" захватчиков Крыма
"Измену" навешивать недопустимо:
Украденный Крым не считая за "наш",
Какой совершили они "шпионаж"?
29.09.2017, 15:08
Гость: Вопрос

Чего сказать то хотел?
29.09.2017, 14:58
Гость: из киева

"Украинскими шпионами" задержанные являлись бы в случае, если бы были представителями спецслужб Украины или, по крайней мере, гражданами Украины. В данном случае имеем дело с гражданами, завербованными некой "иностранной разведкой". Такие агенты никогда не могут знать точно, на какую страну работают.
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