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Владимир Путин уволил губернатора Красноярского края

16:35 29.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Временно исполняющим обязанности назначен глава регионального законодательного собрания Александр Усс.

Толоконский еще 27 сентября объявил подчиненным, что уходит в отставку. Указ подписан с формулировкой «по собственному желанию».

Срок полномочий Толоконского истекал в 2019 году, ему 64 года.

Сменившему его Уссу 62 года. В 2002 году он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края: Усс вышел во второй тур и проиграл Александру Хлопонину.

Толоконский стал четвертым губернатором, которого Путин отправил в отставку за пять дней с 25 сентября. О предстоящем сложении полномочий также объявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Темы: Россия, Красноярский край, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 20:18
Гость: Skeptik

АП управляет ВАНО,
который выполняет указания коператива Нано
он и назначает губернаторов
А харант о том не ведает
29.09.2017, 18:37
Гость: мне непонятно

Зачем вся эта чехарда,когда одновременно снимают всех губернаторов.Ведь это нарушает работу органов власти и хозяйства.И все ради дешевого пиара?
29.09.2017, 18:02
Гость: себя самого не пора турнуть?

Уж и о своей бы отставке указ
В конце-то концов подписал лоботряс:
Народ сколько лет явно за нос он водит,
Но, даже в болото загнав, не уходит!
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