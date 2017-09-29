Владимир Путин уволил губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Временно исполняющим обязанности назначен глава регионального законодательного собрания Александр Усс.

Толоконский еще 27 сентября объявил подчиненным, что уходит в отставку. Указ подписан с формулировкой «по собственному желанию».

Срок полномочий Толоконского истекал в 2019 году, ему 64 года.

Сменившему его Уссу 62 года. В 2002 году он уже выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края: Усс вышел во второй тур и проиграл Александру Хлопонину.

Толоконский стал четвертым губернатором, которого Путин отправил в отставку за пять дней с 25 сентября. О предстоящем сложении полномочий также объявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.