Две трети россиян нашли плюсы в наступлении старости

Почти три четверти жителей России признались, что старость их не пугает, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Наступление старости воспринимают со спокойствием 73 процента респондентов. 25 % опрошенных испытывают противоположные чувства.

Больше половины россиян (62%) россиян считают, что в старости, как и в любом другом возрасте, есть свои преимущества. В частности это большее количество свободного времени, общение с родными и близкими, возможность заниматься любимым делом, а также больший жизненный опыт.

Страхи, связанные с наступлением старости, чаще всего связаны с болезнями и ухудшением здоровья, маленькими пенсиями, нехваткой денег, одиночеством и страхом смерти.

Мнения о возрасте, с которого начинается старость — разделились: 27% считают, что это период с 60 до 64 лет, 19% - с 55 до 59 лет, 17% - с 50 до 54 лет, 11% - с 70 до 74 лет, 8% - с 65 до 69 лет.

Оставаться молодым, по мнению россиян, людям помогает активный и здоровый образ жизни, любимая работа, материальное благополучие, крепкое здоровье, любимые люди и правильное питание.

По словам социологов, представления о благополучной старости существенно изменились в последние 10-20 лет. Так, 54% респондентов считают, что благополучная старость сопутствует тем, кто прожил интересную и насыщенную жизнь, 37% опрошенных уверены, что это те, у кого есть сбережения.