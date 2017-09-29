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Две трети россиян нашли плюсы в наступлении старости

14:39 29.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Почти три четверти жителей России признались, что старость их не пугает, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Наступление старости воспринимают со спокойствием 73 процента респондентов. 25 % опрошенных испытывают противоположные чувства.

Больше половины россиян (62%) россиян считают, что в старости, как и в любом другом возрасте, есть свои преимущества. В частности это большее количество свободного времени, общение с родными и близкими, возможность заниматься любимым делом, а также больший жизненный опыт.

Страхи, связанные с наступлением старости, чаще всего связаны с болезнями и ухудшением здоровья, маленькими пенсиями, нехваткой денег, одиночеством и страхом смерти.

Мнения о возрасте, с которого начинается старость — разделились: 27% считают, что это период с 60 до 64 лет, 19% - с 55 до 59 лет, 17% - с 50 до 54 лет, 11% - с 70 до 74 лет, 8% - с 65 до 69 лет.

Оставаться молодым, по мнению россиян, людям помогает активный и здоровый образ жизни, любимая работа, материальное благополучие, крепкое здоровье, любимые люди и правильное питание.

По словам социологов, представления о благополучной старости существенно изменились в последние 10-20 лет. Так, 54% респондентов считают, что благополучная старость сопутствует тем, кто прожил интересную и насыщенную жизнь, 37% опрошенных уверены, что это те, у кого есть сбережения. 

Темы: Россия, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 17:56
Гость: ВВВ

Конечно, глупо бояться старости. Страшно только жить в старости на российскую пенсию.
29.09.2017, 17:41
Гость: однозначно

Не всем нравится старость,но все мечтают до неё дожить.
29.09.2017, 16:43
Гость: Colombard Пантелеевич Ширазов

Отличнейшая старость была у моего отца.
Он ушел на пенсию в звании полковника в 47 ленем возрасте, получил квартиру в Подмосковье и позже купил и дом в родном городе. Умер в возрасте 78 лет, что означает, что больше 30 лет прожил на пенсии, занимаясь любимыми делам .
И меня ожидает прекрасная старость - я уже 7 лет на пенсии и собираюсь побить папин рекорд.
Представляете себе, что я здесь на КМ буду окисляться ещё лет 25 ?
...
Только попробуйте перестать с аннексиями чужих территорий и будем друзьями. Я потом буду голосовать за снятие санкций или хотя бы части из нИх.
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