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Смягчены ограничения на выезд должников за границу

12:50 1.10.2017
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В России смягчены ограничения на выезд должников — новые правила вступили в силу 1 октября. Теперь разрешение на пересечение границы будет выдаваться в течение суток после получения судебным приставом информации о погашении долга, передает телеканал "Россия 24".

Ранее снятие запрета занимало довольно длительное время, а решение о его отмене мог принять лишь тот же исполнитель, который установил его, что ещё больше затягивало процесс.

Также с 1 октября повышена до 30 тысяч рублей минимальная сумма долга, при которой должника могут не выпустить из России. Прежний порог в 10 тысяч рублей продолжает действовать только в случаях, связанных с неуплатой алиментов или возмещением вреда.

Темы: В России
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