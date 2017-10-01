Смягчены ограничения на выезд должников за границу

В России смягчены ограничения на выезд должников — новые правила вступили в силу 1 октября. Теперь разрешение на пересечение границы будет выдаваться в течение суток после получения судебным приставом информации о погашении долга, передает телеканал "Россия 24".

Ранее снятие запрета занимало довольно длительное время, а решение о его отмене мог принять лишь тот же исполнитель, который установил его, что ещё больше затягивало процесс.

Также с 1 октября повышена до 30 тысяч рублей минимальная сумма долга, при которой должника могут не выпустить из России. Прежний порог в 10 тысяч рублей продолжает действовать только в случаях, связанных с неуплатой алиментов или возмещением вреда.