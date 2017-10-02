Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным

Прошедший накануне референдум о независимости Каталонии был незаконным. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, передает ТАСС.

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - сказал он. По словам представителя ЕК, ситуация в Каталонии - внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании.

"Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - добавил Схинас.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По имеющимся данным, 90% избирателей проголосовали за выход автономии из состава Испании. При этом Мадрид не признает законность референдума.

Власти Каталонии объявили о победе сторонников отделения от Испании на референдуме 1 октября. По их данным, за независимость высказались 90% проголосовавших. При этом явка, по утверждению правительства региона, составила 42%, несмотря на попытку Мадрида блокировать голосование.