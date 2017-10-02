Почти треть россиян опасается новых террористических атак в стране

Почти три четверти жителей России не исключают новых терактов на территории страны и опасаются, что они или их близкие могут оказаться среди жертв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования «Левада-Центра».

Согласно результатам опроса, возможность новых терактов не исключают 72% респондентов, из них 66% опасаются, что окажутся среди жертв оного.

Отрицательно на вопрос о возможности новых террористических атак ответили 14 процентов опрошенных и столько же затруднились с ответом. 13 процентов россиян уверены, что они или их близкие не станут жертвами теракта, 12% не задумывались на эту тему.

В ходе опроса социологи также интересовались тем, кто должен нести ответственность за жертвы при захвате заложников во время мюзикла «Норд-ост» в Москве в 2002 году. Большая часть респондентов (34%) считает, что ответственность лежит на руководителях спецслужб, 28% - что на непосредственных исполнителях операции, 11% считает виновным правительство РФ, 9% - президента РФ. 23 процента респондентов заявили, что в таких ситуациях не нужно искать виноватых и 17% затруднились с ответом.

