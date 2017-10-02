Мечты не сбываются: почему «Газпром» стоит так дешево

Эксперт сравнил капитализацию энергетических компаний из первой десятки рейтинга S&P Global Platts

Мечты сбываются – «Газпром» занял первое место среди энергетических компаний мира в рейтинге S&P Global Platts. Но это радость со слезами на глазах. «Первый номер» стоит всего $50 млрд и проигрывает по капитализации четырем своим конкурентам из первой десятки. Американская корпорация ExxonMobil почти в 7 раз дороже «национального достояния». Причина такой недооценки в «страновых» рисках – инвесторы не верят в Россию, которая попала под западные санкции.

«Газпром» занял первое место в рейтинге S&P Global Platts, в котором представлены крупнейшие нефтегазовые и энергетические компании в мире. В прошлом году «Газпром» занимал третье место в данном списке.

Российский концерн сместил американскую корпорацию ExxonMobil, которая возглавляла данный рейтинг в течение 12 лет. Помимо «Газпрома» в топ-10 рейтинга S&P попала еще одна российская компания – «Лукойл» (6 место). «Транснефть» стала 14-й, «Роснефть» была поставлена на 22-е место.

На сайтах Wall Street Journal и Forbes почти синхронно вышли материалы с заголовками: «Какие санкции? «Газпром» сместил ExxonMobil». Автор заметки в Forbes отмечает, что первое место российского газового концерна свидетельствует о способности его менеджмента противостоять низким ценам на углеводороды и запрету на получение дешевых кредитов на Западе, и сохранить при этом лидирующие позиции на газовом рынке Европы, закрепиться на котором пока безуспешно пытаются американские компании.

Напомним, что США недавно приняли закон о новых санкциях в отношении России. Срок финансирования российских энергетических компаний будет сокращен с 90 до 60 дней. Максимальный срок финансирования российских банков, в отношении которых действуют санкции, будет сокращен с 30 до 14 дней.

Отдельной строкой было объявлено о противодействии строительству газопровода «Северный поток-2», которое ведет «Газпром».

В конце сентября Минфин США объявил 28 ноября датой введения новых ограничений на финансирование банков и компаний российского нефтегазового сектора, указанных в этом законе.

Но есть одна существенная деталь, которая омрачает радость от успеха «национального достояния», которому санкции нипочем. «Газпром» — это дешёвый актив. Аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин сравнил для «Газеты.Ru» капитализацию компаний из первой десятки рейтинга S&P Global Platts.

В этой десятке «Газпром» занимает только 5 место по капитализации. Причем корпорация ExxonMobil стоит в почти в 7 раз больше «Газпрома», а в рейтинге занимает только 9 место.

Французская Total замыкает десятку, но ее капитализация превышает газпромовскую в 2,6 раза, китайская China Petroleum дороже в 2 раза, а индийская Reliance Industries – в полтора раза.

Евгений Корюхин отмечает, что доказанные запасы газа «Газпрома» стоят более $10 трлн (при средней цене на газ $200 за 1 тысячу кубометров). Для сравнения доказанные запасы углеводородов Exxon Mobil (крупнейшей в мире нефтяной компании) оцениваются чуть более $1,2 трлн (при средней цене на нефть $50 за баррель).

«Российские компании оцениваются ниже своих коллег из развитых стран давно. Даже на бытовом уровне мы привыкли, что Apple стоит как восемнадцать «Газпромов». Но при этом EBITDA «Газпрома» ниже всего в 1,5 раза. Сравните – стоит в 18 раз дешевле, а EBITDA ниже всего в 1,5 раза», — говорит Алексей Бушуев, заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса ИК «Велес Капитал».

Стоит подчеркнуть, что недооценен, естественно, не только «Газпром», но и отечественные компании из других секторов.

Если говорить о российском рынке, то по многим фундаментальным и техническим факторам он выглядит недооцененным, соглашается Артем Копылов, аналитик «Альфа-капитал».

«Если сравнивать динамику российских фондовых индексов с развитыми и развивающимися странами, то российские, в значительной степени, отстают. Но предпосылок для этого практически нет, так как безработица в России одна из самых низких в мире, рост ВВП более 2%, и что важно – растут прибыли компаний», — отмечает он.

При этом, если посмотреть на финансовые показатели «Газпрома» и сравнить их с показателями конкурентов, то «Газпром» очевидно выигрывает. У российской компании высокая дивидендная доходность 6,5%, при средней дивидендной доходности зарубежных аналогов в 3,5%. Если говорить о мультипликаторе P/E (price/earnings ratio – капитализация/чистая прибыль), то у «Газпрома» он один из самых низких, 3.9, что говорит о сильной недооценке рыночной стоимости компании относительно текущей прибыли.

К примеру, у Shell этот показатель равен 30, у Exxon – 29, даже у «Роснефти» — 22. Отдача на капитал значительна выше зарубежных аналогов и составляет около 5,9% против среднего по отрасли 3%. То же самое можно сказать про отдачу на инвестированный капитал.

«Если отбросить кредитные рейтинги и страновые риски, российские компании выглядят прибыльнее своих зарубежных конкурентов», — говорит Артем Копылов.

В то же время Евгений Корюхин напоминает, что до начала мирового финансового кризиса, в июне 2008 года, «Газпром» стоил $360 млрд. И его капитализация отставала от капитализации Exxon Mobil не так сильно – разрыв составлял всего около $50 млрд. В тот момент менеджмент компании прогнозировал рост своей капитализации до $1 трлн.

Этим планам так и не суждено было сбыться – цены на нефть и газ упали, пузыри на финансовых рынках схлопнулись, спекулятивные деньги ушли из российских активов. И больше не вернулись.

Сегодня аналитики говорят, что недооценка российского рынка носит хронический характер и вряд ли ситуацию удастся сильно изменить в ближайшее время. Причин тому несколько. Это и плохие условия работы для иностранных инвесторов, слаборазвитый финансовый рынок, относительно низкая эффективность операционной деятельности самих компаний, а также нестабильность курса национальной валюты.

«Инвесторов отпугивают тотальный контроль государства за отраслью, экономические санкции, далеко не всегда очевидная инвестиционная политика компаний и качество корпоративного управления», — считает Артем Копылов.

Но, пожалуй, главный фактор, это, политические проблемы. Конфронтация с Западом практически не оставляет шансов на то, что «Газпром» или кто-то еще выбился в лидеры по капитализации.

«Думаю, чтобы западные инвесторы стали более склонны к покупкам наших акций нужно, чтобы значительно улучшилась политическая обстановка», — считает Алексей Бушуев.

Чтобы инвесторы массово стали скупать бумаги российских компаний, необходимо, чтобы они поверили, что девальвации местной валюты не будет, что Россия не будет ввязываться в геополитические конфликты в других странах тем самым навлекая на себя санкционную волну, что правительству удастся создать условия, при которых экономика выйдет на темпы роста ВВП выше 3% в год, перечисляет Евгений Корюхин.

Российским компаниям остается для повышения капитализации остается улучшать операционную и инвестиционную эффективность, отмечают аналитики. Котировки могут поддержать программы выкупа компаниями собственных акций, увеличение дивидендов, а также стабильный курс рубля.

Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвязьбанка, считает, что рост на 20-25% акций «Газпрома» вполне возможен. Во-первых, за счет того, что акции остаются фундаментально недооцененными, а во-вторых, за счет ожидаемого роста отпускных экспортных цен на европейском направлении этой осенью и повышении объемов закупок.

Но глобально для российских активов ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, резюмирует Алексей Бушуев.