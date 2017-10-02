ВЦИОМ: Каждый второй житель России поддерживает национализацию

Больше половины россиян поддерживают передачу частных предприятий государству.

Приватизацию 1990-х 73% респондентов оценили негативно. В опросе участвовали 1200 совершеннолетних граждан из разных субъектов России.

Итоги приватизации 90-х сотрудники частных фирм оценили с большим негативом, чем бюджетники, отмечает ВЦИОМ. Однако мнения опрошенных, стоит ли пересматривать итоги передачи госсобственности частным компаниям, сильно отличаются.

Голоса разделились примерно поровну: 32% против, 31% − за, остальные − за, если приватизацию официально признают незаконной.

Государственные компании работают лучше, считают 37% опрошенных, преимущественно старшего возраста. Противоположное мнение высказали 28%, а не видят разницы 24%.

В то же время 56% респондентов считают, что частные предприятия, в первую очередь в нефтегазовой сфере, лучше национализировать. Причем противники этой идеи в большинстве своем не смогли назвать, какие предприятия стоило бы отдать в частные руки.

«Это значит, что на данный момент у общества нет значимых претензий к качеству управления госкорпорациями», говорит ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Исследование также показывает, что общество не видит особой разницы в результатах детельности приватизированных компаний, поэтому больше склоняются к национализации, поясняет эксперт. Сказывается и болезненный опыт 90-х.