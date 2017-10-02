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ВЦИОМ: Каждый второй житель России поддерживает национализацию

14:57 2.10.2017
Фото с сайта wciom.ru
Фото с сайта wciom.ru
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Больше половины россиян поддерживают передачу частных предприятий государству.

Приватизацию 1990-х 73% респондентов оценили негативно. В опросе участвовали 1200 совершеннолетних граждан из разных субъектов России.

Итоги приватизации 90-х сотрудники частных фирм оценили с большим негативом, чем бюджетники, отмечает ВЦИОМ. Однако мнения опрошенных, стоит ли пересматривать итоги передачи госсобственности частным компаниям, сильно отличаются.

Голоса разделились примерно поровну: 32% против, 31% − за, остальные − за, если приватизацию официально признают незаконной.

Государственные компании работают лучше, считают 37% опрошенных, преимущественно старшего возраста. Противоположное мнение высказали 28%, а не видят разницы 24%.

В то же время 56% респондентов считают, что частные предприятия, в первую очередь в нефтегазовой сфере, лучше национализировать. Причем противники этой идеи в большинстве своем не смогли назвать, какие предприятия стоило бы отдать в частные руки.

«Это значит, что на данный момент у общества нет значимых претензий к качеству управления госкорпорациями», говорит ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Исследование также показывает, что общество не видит особой разницы в результатах детельности приватизированных компаний, поэтому больше склоняются к национализации, поясняет эксперт. Сказывается и болезненный опыт 90-х.

Темы: Приватизация государственных активов в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 23:32
Гость: Вольд

Те которым сейчас за 50, не по наслышке, а на собственных "шишках-кубышках" проскочили эту приватизацию на 90 % со знаком минус. Минус - вклады в сбербанке до 1992г. Минус вложения да же не в МММ, а в тот же "сырьевой" гигант, типа Ноябрьскнефтегаз.
Великие инсайдерские аналитики (типа Чубайса, Шувалова) ссылаются на всеобщую экономическую безграмотность, типа сами виноваты, что не так выгодно вложили свои ваучеры (яти их).

А что с землей? Где тысячи тысяч богатеев фермеров близ городов миллионников или в чернеземах наших. Жучки земельные - одни, это они то потом крестьянским заработали свои га, для продажи под городскую застройку?

Но не надо лукавить, результаты "незыблимой" приватизации налицо. Призыаают еще воздать молитву возникшей на руинах всеобщей (пусть номинально, но все же)- "священному праву суперчастной собсвенности".
02.10.2017, 21:52
Гость: Влад

В институте учили: есть предприятия группы А и группы Б. Группа Б - производство товаров потребления, включая услуги. Реальный выход из кризиса в нынешней России - приватизировать предприятия группы А. Американский вариант в России не сработал.
02.10.2017, 20:34
Гость: Пардон

можно и потом отработать после того как.
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