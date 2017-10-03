«Коммерсант» ознакомился с заключением ВАК по диссертации Мединского‍

Докторская диссертация министра культуры Владимира Мединского не открывает «ничего нового», а также пестрит неточностями, грубыми ошибками и предвзятым отношениям к источникам. К такому выводу пришли эксперты Высшей аттестационной комиссии (ВАК), изучив научную работу министра, передает «Коммерсант».

2 октября совет рекомендовал лишить Мединского ученой степени за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования. Ранее диссовет МГУ не нашел в тексте диссертации заимствований, а диссовет Белгородского госуниверситета в июле признал работу соответствующей критериям ВАК.

Эксперты совета не согласились с утверждением Мединского, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности», пишет издание. Также они отметили, что автор диссертации занимается «исправлением» неточностей в сочинениях иностранцев, «не отдавая себе отчета в том, что для такого рода сочинений они естественны и неизбежны», и, стремясь доказать ошибки иностранцев, часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. «Очевидно, он не придает значения тому, что летописи нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке», – цитирует издание.

Одновременно с этим в работе не рассматриваются документы Патрика Гордона, Андрея Роде, Августина Мейерберга и других иностранцев, включая лейб-медика царя Алексея Михайловича, которые были составлены в анализируемый исторический период. А современным научным исследованиям той же проблемы министр уделил «около трех страниц», отметили эксперты.

Раскритиковали эксперты и методологию министра культуры. Анализируя записи иностранцев, он опирается на переводные тексты на русском языке. Из-за этого в работе фигурирует ряд неточностей. Так, австрийский дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн назвал князя древлян Мала государем, но тот такого статуса не имел, пишет Мединский. Но в оригинале «в латинском тексте стоит термин princeps, а в немецком — Fürst». «И то и другое слово соответствуют русскому «князь», таким образом, «государь» является результатом вольного перевода, сделанного нашим современником», — говорится в заключении.

В начале октября 2016 года работу Мединского планировали разобрать на ученом совете Уральского федерального университета, но ВАК отозвала ее из-за нарушения сроков рассмотрения. Материалы диссертации передали в диссовет на базе исторического факультета Московского государственного университета, однако тот планово прекратил свое существование в марте 2017-го.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По их мнению, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна.