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ЕСПЧ присудил «Новой газете» 3400 евро по делу о публикациях про «Курск»

13:32 3.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Европейский суд по правам человека постановил, что российские суды нарушили право на свободу самовыражения при рассмотрении исков против «Новой газеты» в связи с публикациями о гибели подлодки «Курск».

«Новой газете» присудили компенсацию 3388 евро, еще 2170 евро получит корреспондент издания Елена Милашина. Россия также должна будет покрыть судебные расходы.

В решении сказано, что российские суды «исходили из предположения, что защита „чести и достоинства“ во всех случаях превосходит право на свободу самовыражения». «Российские суды никак не оценили важную роль свободных СМИ в демократическом обществе», — постановил ЕСПЧ.

ЕСПЧ рассматривал жалобу на решение Басманного суда Москвы в декабре 2005 года по иску главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина и других экспертов. Тогда московский суд обязал газету опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию Колкутина. «Новая газета» выплатила 50 тысяч рублей компенсации, Милашина — 7 тысяч рублей.

В своих статьях «Новая газета» утверждала, что экспертное заключение о гибели подводников почти сразу после взрыва на «Курске» помогло офицерам ВМФ уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в России, СМИ и журналистика, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 16:00
Гость: Мыкола

"Курском" началось - "Курском" кончится
03.10.2017, 15:26
Гость: Крутой

Это не свобода самовыражения газеты, а клевета и поклёп. Не могут газета и корреспондент быть экспертами по подводным лодкам и военному делу. И где записано, что приоритет за самовыражением, а не за правом на деловую репутацию? Что первично и что вторично нигде не определено, так что пошли они все нафиг.
03.10.2017, 14:34
Гость: Вам СКАЗАЛИ

Она утонула.
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