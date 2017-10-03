ЕСПЧ присудил «Новой газете» 3400 евро по делу о публикациях про «Курск»

Европейский суд по правам человека постановил, что российские суды нарушили право на свободу самовыражения при рассмотрении исков против «Новой газеты» в связи с публикациями о гибели подлодки «Курск».

«Новой газете» присудили компенсацию 3388 евро, еще 2170 евро получит корреспондент издания Елена Милашина. Россия также должна будет покрыть судебные расходы.

В решении сказано, что российские суды «исходили из предположения, что защита „чести и достоинства“ во всех случаях превосходит право на свободу самовыражения». «Российские суды никак не оценили важную роль свободных СМИ в демократическом обществе», — постановил ЕСПЧ.

ЕСПЧ рассматривал жалобу на решение Басманного суда Москвы в декабре 2005 года по иску главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина и других экспертов. Тогда московский суд обязал газету опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию Колкутина. «Новая газета» выплатила 50 тысяч рублей компенсации, Милашина — 7 тысяч рублей.

В своих статьях «Новая газета» утверждала, что экспертное заключение о гибели подводников почти сразу после взрыва на «Курске» помогло офицерам ВМФ уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию.