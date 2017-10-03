Какие проблемы дошкольного образования волнуют российские регионы

Накануне Дня учителя во многих российских регионах в рамках проекта «Детские сады – детям» прошла встреча представителей власти с родителями дошкольников и педагогами

В Министерстве образования считают, что подобные мероприятия позволяют родителям получить ответы на волнующие их вопросы и повысить качество услуг в детских садах.

Как оказалось, в сфере дошкольного образования у российских регионов гораздо больше общего, чем отличий. От Санкт-Петербурга до Магадана родители воспитанников детских садов жаловались на одни и те же проблемы, которые в разной степени характерны для всех регионов.

Нехватка мест в детских садах

Более или менее успешно решив проблему нехватки мест в старших возрастных группах, власти российских регионов до сих пор не могут обеспечить желающих достаточным количеством ясельных групп. Особенно остро ситуация обстоит в Крыму, где несмотря на использование всех источников финансирования, своей очереди в детский сад сегодня дожидается около 21 тысячи ребятишек. Среди прочих проблемных регионов: Дагестан, Челябинская и Брянская области.

Одним из способов решения этой проблемы федеральные власти считают строительство частных детских садиков при субсидиарной поддержке регионов. Во всяком случае, опыт Хабаровска показывает, что такая ситуация у нас в стране уже имеет место быть и приносит заметные положительные перемены. Хабаровские бизнесмены получают от региональных властей в качестве субсидий 10,7 тысяч рублей в месяц на одного ребенка: в итоге в этом регионе сегодня работают 20 частных детских садов, а услуги по уходу и присмотру за детьми оказывает более 100 индивидуальных предпринимателей.

Также, по мнению специалистов, альтернативой государственным учреждениям дошкольного образования могут стать семейные детские сады, группы неполного дня и консультативные пункты.

Стоимость детских садов

Не менее волнующей темой в очередной раз стало повышение цен на услуги дошкольного образования. В России существует ряд регионов, где этот вопрос можно без преувеличения назвать самым болезненным. Например, Екатеринбург, где власти в прошлом году повысили стоимость услуг детского сада почти на тысячу рублей. Возмущенные родители даже организовывали по этому поводу митинги и акции протесты, но отстоять прежнюю стоимость им так и не удалось. Сейчас свердловчане платят за детский сад 3000 тысячи рублей в месяц – это одна из самых высоких цен на Урале.

Этой осенью общественники активно организовали митинги против завышения стоимости и в Казани. В частности, они выступали за отмену «абонентской платы»: «Я спрашиваю себя, как получилось так, что теперь мы в Татарстане платим уже не только за конкретную услугу — присмотр и уход, а по сути за сохранение самого права на дошкольное образование?», - возмущались активисты.

Нередко увеличение стоимости сопровождается уменьшением льгот и сокращением категорий воспитанников, которым они полагаются по закону, однако в каждом регионе этот вопрос регулируется по-своему.

Питание

Отравления вкупе с недоеданием воспитанников, к сожалению, до сих пор остается самой волнующей темой для многих российских регионов. Практически каждый месяц появляются новости о вспышке инфекции в детских садах самых разных частей страны. В этом печальном списке Пермь, Челябинск, Владимир, Барнаул, Саратов и другие города.

Основными нарушениями в организации питания являются несоблюдение сотрудниками пищеблоков санитарно-эпидемиологических норм, использование в приготовлении пищи просроченных продуктов без маркировки, а нередко и воровство еды из детских садов.

Конечно, такие вопиющие нарушения встречаются не повсеместно. Столичная практика показала, что решением проблемы могло бы стать привлечение к сотрудничеству с дошкольными учреждениями образования комбинатов питания. Как правило, они обладают серьезной материально-технической базой, которая позволяет в значительной степени автоматизировать процесс производства, и снизить вероятность занесения опасных бактерий в еду. Кроме того, московской мэрии год назад удалось добиться того, чтобы питание в детских садиках стало пятиразовым без существенного его удорожания. Не удивительно, что недовесы и отравления в российской столице уже канули в лету.

В Уфе, где так же организовано централизованное питание, специалисты, работники детских садов и проверяющие инстанции так же отмечают значительное улучшение качества поставляемого сырья для приготовления пищи для детей.

Итоги

В Москве и других регионах эти вопросы родители обсудили на встрече с представителями местного Департамента образования. Кроме того, они также подняли проблемы отсутствия в детских садах групп выходного дня, компетентных педагогов (особенно логопедов), медиков и доступной среды для детей с ограниченными возможностями.

Выводы, сформулированные по итогам акции «Детские сады – детям» направят в Министерство образования. Возможно, они станут поводом для внесения поправок в ФЗ «Об образовании», но совершенно точно – еще раз напомнят федеральным властям о проблемах в сфере дошкольного образования.

