На Кунцевском кладбище в Москве произошло убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на западе Москвы. По некоторым данным, там произошла криминальная разборка.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, днем 3 октября на территории Кунцевского кладбища местными жителями было обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению.

По некоторой информации, на Кунцевском кладбище проходила разборка с участием членов одной из местных ОПГ. Официального подтверждения этого пока нет.