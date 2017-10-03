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На Кунцевском кладбище в Москве произошло убийство

17:09 3.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на западе Москвы. По некоторым данным, там произошла криминальная разборка.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, днем 3 октября на территории Кунцевского кладбища местными жителями было обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению.

По некоторой информации, на Кунцевском кладбище проходила разборка с участием членов одной из местных ОПГ. Официального подтверждения этого пока нет.

Темы: Криминал, Криминогенная ситуация в России
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 21:04
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

На катафалке сэкономили?
03.10.2017, 20:53
Гость: Ну,

в общем-то логично.
Не в роддоме же убивать.
03.10.2017, 18:00
Гость: B-)

Какое ОПГ это ведь гос.собственность. Росгвардия,МВД,ФСБ,МО,МЧС Ау.у.у.у.у.
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