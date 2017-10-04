Лидер «Мордора» расценил свое внесение в список врагов Украины как аванс

Лидер московской рок-группы MORDOR Михаил Orkus Рябов пополнил список врагов Украины за строчку из песни.

На печально известном украинском сайте «Миротворец» в открытом доступе появились личные данные музыканта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию КМ.RU. Причиной, как указывает «Миротворец», послужил фрагмент концертной версии трека «Форсаж» с пятилетия коллектива, содержащий слова: «Русский флот - надежный страж. Севастополь - город наш». По версии интернет-ресурса, песня MORDOR является «преступлением против территориальной целостности Украины». Таким образом, Михаил Orkus Рябов пополнил ряды деятелей российской культуры, угрожающих основам национальной безопасности соседней, некогда дружественной, державы. Также рокеру вменяется «сознательное нарушение государственной границы» за неоднократные концерты в Крыму. Примечательно, что в качестве «вещественных доказательств» приведены ссылки на две статьи о «Мордоре» с нашего мультипортала!

Скриншот с «Миротворца» с полезными ссылками

Впрочем, сам музыкант относится к тому, что попал в «чёрный список», скептически и с юмором: «Думаю, что дать правильную оценку подобным вещам, способны только специалисты определенного медицинского профиля. А вообще я оказался в компании столь заслуженных и достойных людей, что расцениваю это как аванс. Постараюсь не подвести!»

Напомним, что в списках врагов Украины сайта «Миротворец» уже присутствуют Рок-музыканты Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв и многие другие.

