Минобороны объявило о ранении лидера «Джебхат аль-Нусры»

В результате авиаудара российских самолетов в Сирии был ранен лидер группировки «Джебхат аль-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джулиани, утверждает министерство обороны России. По данным ведомства, аль-Джулиани получил множественные осколочные ранения, лишился руки и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает «Коммерсант».

В результате того же авиаудара были убиты около 50 человек, в том числе 12 высокопоставленных полевых командиров группировки. Минобороны опубликовало видеозапись удара по помещению, в котором находились боевики.

«Джебхат аль-Нусра» до 2016 года была связана с «Аль-Каедой», в Сирии она воюет как против режима Башара Асада, так и против боевиков «Исламского государства». В России все названные организации признаны террористическими и запрещены.

Нанесение авиаудара ВКС РФ по штабу террористов в Сирии

Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулиани входит в список наиболее опасных террористов по версии властей США, за его поимку объявлена награда в 10 миллионов долларов.