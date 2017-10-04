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Кремль пообещал проверить сообщения о захваченных в Сирии солдатах РФ

12:59 4.10.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

В Москве тщательным образом изучат информацию о захвате в Сирии двух россиян, видеозапись с которыми распространили террористы из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Об этом, как сообщает «Интерфакс», 4 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, информация о том, что попавшие в плен к боевикам ИГ являются гражданами России, «будет проверяться по всем возможными источникам».

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что предлагает «ориентироваться в первую очередь на соответствующее заявление по линии Минобороны».

Террористическая организация «Исламское государство» 3 октября опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое «российских солдат», захваченных в плен в боях за город Дейр-эз-Зор в Сирии. Показанные на видео люди были представлены как Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие в плен в Сирии не попадали.

Роман Заболотный с видео ИГ был опознан как участник «казачьего движения» депутатом Госдумы Виктором Водолацким и начальником штаба казачьей организации Аксайского юрта Иваном Василенковым. Григорий Цуркан, по предварительным данным, является членом Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Темы: Сирийский кризис
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