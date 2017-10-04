Переворот 1993-го закрепил гибельный компрадорский курс страны

Юрий Болдырев: Если узурпатора вовремя не бить по рукам, то он все больше распоясывается

Своими мыслями о том, как сложилась бы судьба нашей страны, по какому пути экономического развития могла бы пойти, если бы мы не допустили переворота 1993 года, с изданием KM.RU поделился экономист, публицист Юрий Болдырев.

- Если бы в сентябре 1993 года удалось достичь компромисса между президентом и парламентом, как развивались бы дальнейшие политические события в России?

- Первое: одна сторона – Верховный Совет - компромисс искала, другая – команда Ельцина – нет. Второе: даже если бы компромисс на этот раз и нашли бы, попытка переворота повторилась бы еще через полгода-год. Ведь переворот удался с третьей попытки. До того был декабрь 1992 года – выступление Ельцина на АЗЛК. И вторая попытка – март 1993-го: объявленный, но так и не выпущенный указ о том, что указы Президента выше, чем законы, принимаемые Верховным Советом.

Вечная истина: если узурпатора вовремя не бить по рукам, то он все больше распоясывается.

Поэтому иной сценарий был бы возможен не в случае компромисса, но лишь тогда, когда узурпатору дали бы отпор, привлекли бы к ответу. Желательно, не на третий раз, а сразу же. Но не сумели.

Это применительно к Ельцину и его команде.

Если же говорить более обще, на перспективу, то стоит понимать: если вы миновали одну развилку, это не означает, что дальше - магистраль и больше развилок не будет. Можно рисовать разные сценарии, но важнее понимать другое. Если бы ту или иную женщину не изнасиловали бы, того или иного человека не убили бы, то как развивалась бы их дальнейшая жизнь? Да как угодно – все было бы возможно, включая смерть по другим причинам. Но умозрительная опасность другой трагедии и отсутствие гарантий счастья никак не оправдывают реальных насильников и убийц.

- Удалось бы провести экономические реформы не по шоковому сценарию?

- Шоковый сценарий уже почти два года как был запущен. Скорректировать его было необходимо - за это и выступал Верховный Совет.

- На ваш взгляд, появилась бы реальная многоукладная экономика, о которой говорил целый ряд экспертов?

- А какая иная альтернатива? Другое дело, была ли бы она более цивилизованная и эффективная или же, напротив, (как сейчас) феодально-мафиозная, деградационная…

- Произошел ли потом дефолт 1998 года?

- Дефолт почти двадцатилетней давности, да еще и реализованный в столь вульгарной форме – это безусловное следствие:

а) анти-национальной экономической политики в период допущенного банального растаскивания государства;

б) корыстно мотивированной безответственной игры властителей в финансовую пирамиду ГКО;

в) вывода Центрального банка из-под какого-либо контроля общества (хотя такая ситуация не только в России).

По всем этим трем вопросам у властей всегда была оппозиция, в том числе даже и после переворота. Как минимум в лице Совета Федерации и Счетной палаты, в которых я работал. Но если ранее вероятность поворота к самостоятельному развитию была высокой, то прозападную «цветную революцию» - переворот 1993-го - для того и произвели, чтобы закрепить гибельный компрадорский курс. Так к чему иному, кроме гибели, может вести гибельный курс?

- Удалось бы перейти к экономическому росту уже в 1994 году ?

- Повторю: если вас не убили бандиты здесь и сейчас, это не залог счастья завтра - именно в 1994-м - и не гарантия от смерти по иным причинам. Поэтому иначе: был ли возможен иной курс – на рост и развитие? Ответ - в плоскости и политико-экономической, и уголовной. Переустройство экономики может и не давать роста сразу, но проводиться без столь жестокого для населения падения.

И главное: оно может быть более или менее конструктивным, созидательным. Содержать в себе развитие или, напротив, деградацию и разложение, что не измеряется чисто финансовым «ростометром». Пресечение разграбления страны – это не экономика, но политика и уголовно-правовое действие. Это дало бы людям и стране больше, защитило бы нас и краткосрочно, и в перспективе.

- Как вы думаете, в каком состоянии находилась бы Россия сейчас, в 2017-м?

- Не покалеченный и не сломленный бандитами человек - здоровее (и физически, и морально), даже если и не катался далее по жизни как сыр в масле. Аналогично и страна, народ. Мы были бы здоровее – моральнее, самоорганизованнее, сильнее, осмысленнее, эффективнее.

Интервью подготовил Дионис Каптарь