Президентские выборы подорожают на 1,9 млрд рублей

Центризбирком получит дополнительно почти 2 млрд руб. на оплату труда членов участковых избирательных комиссий во время президентских выборов 2018 года.

Об этом сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, УИК начнут работу за 30 дней до президентских выборов, в то время как раньше начинали за 20 дней. По словам зампреда, Госдума поддержала предложение выделить дополнительно 1,9 млрд руб.

Ранее в избирательной системе связывали увеличение срока работы УИК с желанием увеличить явку за счет информирования избирателей сотрудниками комиссий.

На 2017 год финансирование ЦИКа предусмотрено в размере порядка 21,248 млрд руб., из которых расходы на подготовку и проведение президентских выборов — 14,807 млрд руб. Эти средства заложены в бюджет 2017 года, поскольку избирательная кампания по выборам президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, должна стартовать уже в декабре.

Значительная часть предвыборного бюджета избирательных комиссий в РФ уходит именно на оплату труда почти миллиона сотрудников участковых ИК.

Эксперты затрудняются заранее оценить эффективность работы УИК. "Непонятно, чем будут заниматься члены УИК,— говорит сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин.— Ведь они теперь не выдают открепительные, а должны только принимать заявки для голосования по месту жительства. В их компетенцию также входит уточнение списка избирателей и оповещение о выборах".

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский предположил, что увеличение срока работы даст возможность "обойтись без авралов в работе комиссии", пишет газета "Коммерсант".