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Президентские выборы подорожают на 1,9 млрд рублей

20:45 4.10.2017
Выборы президента РФ © KM.RU, Кирилл Зыков
Выборы президента РФ © KM.RU, Кирилл Зыков
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Центризбирком получит дополнительно почти 2 млрд руб. на оплату труда членов участковых избирательных комиссий во время президентских выборов 2018 года.

Об этом сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, УИК начнут работу за 30 дней до президентских выборов, в то время как раньше начинали за 20 дней. По словам зампреда, Госдума поддержала предложение выделить дополнительно 1,9 млрд руб.

Ранее в избирательной системе связывали увеличение срока работы УИК с желанием увеличить явку за счет информирования избирателей сотрудниками комиссий.

На 2017 год финансирование ЦИКа предусмотрено в размере порядка 21,248 млрд руб., из которых расходы на подготовку и проведение президентских выборов — 14,807 млрд руб. Эти средства заложены в бюджет 2017 года, поскольку избирательная кампания по выборам президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, должна стартовать уже в декабре.

Значительная часть предвыборного бюджета избирательных комиссий в РФ уходит именно на оплату труда почти миллиона сотрудников участковых ИК.

Эксперты затрудняются заранее оценить эффективность работы УИК. "Непонятно, чем будут заниматься члены УИК,— говорит сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин.— Ведь они теперь не выдают открепительные, а должны только принимать заявки для голосования по месту жительства. В их компетенцию также входит уточнение списка избирателей и оповещение о выборах".

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский предположил, что увеличение срока работы даст возможность "обойтись без авралов в работе комиссии", пишет газета "Коммерсант".

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Центризбирком
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2017, 23:33
Гость: Пенсионер П.

Странно, вся страна знает, кого изберут президентом, а они еще копошатся.
А-а, ну да. Зарплату себе повышают.
А ведь нужно еще получить согласие будущего президента на свое переизбрание...
И ещё ходят слухи, что пора женщину избрать в президенты. Медведев уже клинику подбирает в Германии для проведения операции по смене пола...
А Песков рассказал, почему мавзолей не трогают. Там ПОТОМ Медведев с Путиным по очереди лежать будут...
Вот и все новости на сегодня...
04.10.2017, 22:45
Гость: нпас

этож можно целый поселок построить на эти бабки.
04.10.2017, 22:31
Гость: На 2017 год

финансирование ЦИКа предусмотрено в размере порядка 21,248 млрд руб
--- Туши свет!!
Хотелось бы посмотреть на список статей расходов. И зарплат также.
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