В Центробанке рассказали о популярной схеме мошенничества

По данным специалистов Центробанка РФ, одним из самых распространенных методов мошенников стало выманивание средств у граждан, которые хотят получить кредит, пишут РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По его словам, жертвами мошенников становятся люди, которые оставляют заявления на кредиты во множестве банков. Это приводит к утечке личных данных и попаданию в базу мошенников.

Мошенники, в свою очередь, звонят людям, предлагают им одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует. Они представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями. Для получения кредита мошенники предлагают жертвам перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.

Лях также добавил, что мошенники также разработали методы обмана молодежи и школьников, однако подробнее об этих схемах мошенничества не рассказал.