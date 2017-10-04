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В Центробанке рассказали о популярной схеме мошенничества

13:04 4.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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По данным специалистов Центробанка РФ, одним из самых распространенных методов мошенников стало выманивание средств у граждан, которые хотят получить кредит, пишут РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По его словам, жертвами мошенников становятся люди, которые оставляют заявления на кредиты во множестве банков. Это приводит к утечке личных данных и попаданию в базу мошенников.

Мошенники, в свою очередь, звонят людям, предлагают им одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует. Они представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями. Для получения кредита мошенники предлагают жертвам перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер.

Лях также добавил, что мошенники также разработали методы обмана молодежи и школьников, однако подробнее об этих схемах мошенничества не рассказал.

Темы: Мошенничество в банковской сфере, Финансовые махинации и аферы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 17:33
Гость: Ефим

Щас!Держи карман шире.Никаких нар не будет и никто их не накажет. Вы их ещё их богом попугайте, мол бог их накажет. Всё это домыслы, никто не накажет. Просто ситуация сейчас такая, безнаказанность полная.
04.10.2017, 14:28
Гость: Skeptik

самое страшное мошенничество принадлежит ЦБ
Печать денег по своему усмотрению, а не по народным интересам
Раздают деньги по своей касте, а остальных душат
Кредит под 20% - откровенный грабеж
Их ждут нары
04.10.2017, 14:13
Гость: Евгений В

В РФ при сегодняшнем уровне коррупции и мошенничества, при любом вводимом новшестве надо сразу предусматривать защиту от подобных негативных явлений не дожидаясь их проявлений. От преступников, можно защититься только с помощью самых высококвалифицированных потенциальных или уже реальных преступников. Ни полиция, ни суд, ни прокуратура, ни ФСБ в борьбе с преступностью ни чего не смогут сделать, тем более в коррумпированном аппарате РФ.
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