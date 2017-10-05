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В бюджете увеличили засекреченные расходы на национальную безопасность

10:44 5.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В бюджете на 2018 год резко увеличивается доля засекреченных расходов по разделу «Национальная безопасность». Об этом говорится в исследовании РБК.

По сравнению с 2017 годом закрытые расходы этой части бюджета вырастут на 154 миллиарда рублей или с 33% до 38%. До такого уровня доля секретных расходов «Национальной безопасности» не поднималась с 2007 года.

Все новые секретные расходы приходятся на подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» без дополнительных пояснений.

Вместе с тем почти вдвое сократится секретная часть раздела «Общегосударственные вопросы». Если в 2017 году там были засекречены 11% расходов, то теперь только 5%.

При этом общий объем секретной части бюджета практически не изменится и составит почти 3 триллиона рублей или 17,6%.

Законопроект о бюджете на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму 29 сентября. Он рассчитан, исходя из ВВП в размере 97 триллионов рублей и инфляции не более 4%. Расходы составят более 16,5 триллиона рублей при дефиците бюджета около 700 миллиардов рублей.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 14:03
Гость: Боритеся и поборете(Т.Г.Шевченко)

Национальная безопасность России грядет со стороны евреев,которые при Сталине были в ГУЛАГе,чтобы не предали в войну 1941-45гг. советскую страну,договорившись с евреями ашкенази в генералитете рейха.После поражения,в 1945г,эти сс-гитлеровцы и ашкенази переправились в США и снова бряцают оружием,проникнув в высшие эшелоны США.Так что сефарды России могут продать Россию с потрохами уже сионистам США.Да и задача троцкистов,ведрившихся в Россию в 1917г из США все та-же-это сделать доходы от продажи русских ресурсов собственностью сионистов-масонов Мира.Вот только не надо про угрозу извне.Грабят Россию изнутри проникшие в управление России с 1917г эти самые наследники Бронштейнов,Гаухманов,Розенфельдов,Кирбисов.Хотя они поменяли фамилии на птичьи-под -русских.Просто Власть наймет побольше предателей славянского этноса и этой массой устроит стране встречу 100-летия 1917 года.Ну что ж.На всякое ядие у русских есть свое противоядие.Так не можно терпеть.Все колонии империализма получили свободу,а русский этнос живет в державе,где правят то немцы,то евреи.Их же не было у нас ни при Мономахе,ни при Иване Грозном.Разговор еще не окончен.
05.10.2017, 13:54
Гость: Уральский хохол

А Вы хотели, чтобы в России устроили такой же майдан как на Украине?
05.10.2017, 13:46
Гость: Время Ч.

А разве не так?
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