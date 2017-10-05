В бюджете увеличили засекреченные расходы на национальную безопасность

В бюджете на 2018 год резко увеличивается доля засекреченных расходов по разделу «Национальная безопасность». Об этом говорится в исследовании РБК.

По сравнению с 2017 годом закрытые расходы этой части бюджета вырастут на 154 миллиарда рублей или с 33% до 38%. До такого уровня доля секретных расходов «Национальной безопасности» не поднималась с 2007 года.

Все новые секретные расходы приходятся на подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» без дополнительных пояснений.

Вместе с тем почти вдвое сократится секретная часть раздела «Общегосударственные вопросы». Если в 2017 году там были засекречены 11% расходов, то теперь только 5%.

При этом общий объем секретной части бюджета практически не изменится и составит почти 3 триллиона рублей или 17,6%.

Законопроект о бюджете на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму 29 сентября. Он рассчитан, исходя из ВВП в размере 97 триллионов рублей и инфляции не более 4%. Расходы составят более 16,5 триллиона рублей при дефиците бюджета около 700 миллиардов рублей.