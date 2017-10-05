Валуев посчитал проведение спортивных турниров важнее «проеденных» пенсий

Депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что проведение в России зимней Олимпиады — 2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году лучше для населения, чем поднятие пенсий, сообщает «Спорт день за днем».

Журналисты задали Валуеву вопрос, не много ли Россия взваливает на себя, проводя во время экономического кризиса Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. Парламентарий не согласился с этой точкой зрения. По его словам, многие граждане считают иначе, предлагая, например, повысить пенсии. «Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг... Даже комментировать не хочу», — ответил депутат.

Строительство спортивных объектов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи обошлось в 214 миллиардов рублей, 99 из которых были выделены из бюджета. Общая смета чемпионата мира по футболу-2018 в мае этого года достигла 643,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие. Размер средней пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.