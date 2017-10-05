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Валуев посчитал проведение спортивных турниров важнее «проеденных» пенсий

11:28 5.10.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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Депутат Госдумы Николай Валуев выразил мнение, что проведение в России зимней Олимпиады — 2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году лучше для населения, чем поднятие пенсий, сообщает «Спорт день за днем».

Журналисты задали Валуеву вопрос, не много ли Россия взваливает на себя, проводя во время экономического кризиса Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. Парламентарий не согласился с этой точкой зрения. По его словам, многие граждане считают иначе, предлагая, например, повысить пенсии. «Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг... Даже комментировать не хочу», — ответил депутат.

Строительство спортивных объектов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи обошлось в 214 миллиардов рублей, 99 из которых были выделены из бюджета. Общая смета чемпионата мира по футболу-2018 в мае этого года достигла 643,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие. Размер средней пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 17:15
Гость: *

За ЛДПР голосовали в 1993, за КПРФ - в 1995... Разница-то в чем?
05.10.2017, 17:09
Гость: Анатолий

Этого бандоса из 90-х да на мою пенсию и можно было говорить за жизнь,а непрерывный стаж у меня 48 лет.
05.10.2017, 17:00
Гость: *

"Ну вылетят наши пешеходы на отборочном этапе, ну и что?" - это мажорный сценарий... Давайте возьмем реалистичный: накануне ЧМ объявят бойкот всему мероприятию, как перед сочинской лимпиядой, или же "прокатят" наших футболистов на основании невнятного фильма немецкого журналиста и несуразных заяв ВАДА. ВАДА, потом, через пару лет, признает, что у 95% сборной ничего не обнаружено, про остальные 5% скромно промолчит, потому как и там ничего внятного, но ведь даже извинений не последует!
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