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В гостинице в центре Москвы зарегистрировали 67 тысяч мигрантов

13:15 5.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Московская полиция обнаружила, что в одной из гостиниц в центре города за год были зарегистрированы 66,8 тысячи мигрантов. Об этом сообщил РБК источники в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

В ходе проведения операции «Нелегал», рассказали собеседники издания, были задержаны двое сотрудников ООО «Космо», которые привозили в Москву иностранцев и фиктивно ставили их на учет.

Иностранцев, в основном выходцев из Средней Азии, регистрировали гостинице по адресу: Мясницкая улица, дом 15.

«Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — сообщил один из собеседников РБК.

«Сотрудники ООО „Космо“ завозили в Москву иностранных граждан и осуществляли фиктивную постановку их на учет. Сотрудниками правоохранительных органов установлены и заключены под стражу два фигуранта дела: один гражданин России и один выходец с Украины», — отметил собеседник из ГУ МВД по Москве.

Темы: Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 16:24
Гость: и это в центре

а в подмосковье их 6,700,000 человек и это только в ближнем!
05.10.2017, 16:00
Гость: D.D.

Мнэ кажэтся у кого-то началось головокружэние от успехов...
Что это еще за шапкозакидательство такое, товарищ Маршал Советского Союза?
Ви думаете, одним кавалерийским наскоком можно рэшить проблему, корни которой тянуться в тысячелетия Истории чэловечества??
Адним ударом вылэчить Зэмлю от рака головного мозга??
А вспомните-ка, товарищ Бэрия, сколько сил и средств потратил Адольф Гитлер на выжигание этой сквэрны каленым жэлэзом.
Да, у нэго были, скажэм так, абъективные трудности, но они есть и у нас.
Паэтому, нэ нада завэдомо пустых обещаний: анализ, расчет, подготовка и паслэдовательность в испалнении.
И обязательное использование чужого опыта, в том числе - опыта наших врагов.
05.10.2017, 15:41
Гость: Кот Мурр

ОБАЛДЕТЬ!
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