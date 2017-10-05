В гостинице в центре Москвы зарегистрировали 67 тысяч мигрантов

Московская полиция обнаружила, что в одной из гостиниц в центре города за год были зарегистрированы 66,8 тысячи мигрантов. Об этом сообщил РБК источники в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

В ходе проведения операции «Нелегал», рассказали собеседники издания, были задержаны двое сотрудников ООО «Космо», которые привозили в Москву иностранцев и фиктивно ставили их на учет.

Иностранцев, в основном выходцев из Средней Азии, регистрировали гостинице по адресу: Мясницкая улица, дом 15.

«Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — сообщил один из собеседников РБК.

«Сотрудники ООО „Космо“ завозили в Москву иностранных граждан и осуществляли фиктивную постановку их на учет. Сотрудниками правоохранительных органов установлены и заключены под стражу два фигуранта дела: один гражданин России и один выходец с Украины», — отметил собеседник из ГУ МВД по Москве.