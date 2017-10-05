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У Улюкаева при обыске нашли более полумиллиона долларов наличными

12:31 5.10.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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На суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обвинение зачитало протокол обысков, проведенных по месту жительства и работы подсудимого. Об этом сообщает ТАСС.

В сейфе в кабинете министра нашли 250 тысяч долларов наличными, а также дирхамы, кроны, рупии и белорусские рубли. Помимо этого там были золотые слитки и ювелирные украшения.

Также в кабинете нашли пять золотых монет весом килограмм и одну трехкилограммовую монету. При обыске также обнаружили несколько наручных часов стоимостью от 28 до 800 тысяч рублей.

На даче Улюкаева в Подмосковье нашли 300 тысяч долларов наличными, а также свидетельства о покупке членами его семьи акций ВТБ. Дома у министра изъяли компьютер и карты памяти.

Следствие также отчиталось, что на вкладах Улюкаева хранилось более двух миллионов долларов в различных валютах.

Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за покровительство сделке о покупке «Башнефти». Министра задержали в офисе «Роснефти», где Сечин передал ему сумку с двумя миллионами долларов.

Сам Улюкаев называет случившееся провокацией со стороны Сечина и свою вину не признает.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 17:07
Гость: Как зачем?

И песо, чтоб на песах дискредитировать.
05.10.2017, 16:38
Гость: ЧТО Ж

Поздравьте УЗУРПАТОРА , который в РФ с подарочком, грязные недоумки, вы думайте общая картина вам с рук сойдёт,историю не учите, уроки не усваивайвайте,в итоге получайте вщи, от развитых стран, причём невпервый раз, ненацисты-неочекисты в одном лице, да только вы и есть мусор для более развитых стран, верно "россияне".
05.10.2017, 16:25
Гость: Контрразведчик

А песо зачем?)))
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