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В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена

19:29 5.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В центре Москвы совершено покушение на члена Общественной палаты Воронежской области и председателя армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» Арсена Папазяна.

В 15:30 неизвестный произвел в него несколько выстрелов возле дома по адресу: улица Мясницкая, д. 22, стр. 1. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил другой источник из этого главка.

Другой источник рассказал, что по Папазяну выстрелили четыре раза. В качестве приоритетной версии рассматривается заказное убийство.

46-летнего Арсена Папазяна доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями, где он умер в реанимации.

В аппарате правительства Воронежской области назвали ошибкой информацию о том, что на члена общественной палаты Воронежской области совершено покушение. «У нас члена общественной палаты такого точно нет», — заявили в аппарате правительства.

«Коммерсантъ» в 2006 году называл Папазяна «лидером армянской диаспоры» Воронежской области. По данным газеты, «Папазян поселился в области в 1998 году и с тех пор не только развил здесь свой бизнес, но и сделал карьеру как общественник». Указывалось, что Папазян являлся совладельцем компании «АСП-Трансстрой», которая специализируется на укладке асфальта.

Также ему принадлежал «развлекательный комплекс VIP-класса «Жозефина», кафе «Ноев ковчег», «Гарун», говорилось в материале. Помимо армянской диаспоры Воронежской области Папазян также возглавлял местную федерацию кикбоксинга.

Кроме того, газета писала, что Папазяну в 2006 году отказали в выдаче разрешения на временное проживание в России.

Вице-президент Союза армян России Герман Ананянц в разговоре с РБК подтвердил, что Арсен Папазян был председателем армянской культурно-общественной организации «Ани» и возглавлял ее в Воронежской области.​ Он сообщил, что ему известно о покушении на Папазяна. «Корни зла нужно искать не в политической части, а именно в бизнесе. Может, кому-то дорогу перешел — я не знаю. Но я его лет 10 не видел точно», — добавил Ананянц.

Темы: Россия, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 01:50
Гость: Патриот Золотой Евразии

Неправда. Наши джигиты поднимают Россию с колен.
05.10.2017, 23:24
Гость: угу

о своих соплеменниках почему то скромно умолчали...
05.10.2017, 21:01
Гость: полухохол

Намедни только писал о "масквачах":армянах,грузинах,азербайджянцах,дагестанцах,чеченцах,......,которые давно поделили(еще до "святых"90-х)всю Москву на зоны влияния.Ничего необычного,"разборки бизнесменов",все продается и покупается.В Подольске главный "мент"со товарищи ,армяне(хвастался,что 800 000 евро"отвалил")....
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