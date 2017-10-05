В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена

В центре Москвы совершено покушение на члена Общественной палаты Воронежской области и председателя армянской культурно-христианской общественной организации «Ани» Арсена Папазяна.

В 15:30 неизвестный произвел в него несколько выстрелов возле дома по адресу: улица Мясницкая, д. 22, стр. 1. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил другой источник из этого главка.

Другой источник рассказал, что по Папазяну выстрелили четыре раза. В качестве приоритетной версии рассматривается заказное убийство.

46-летнего Арсена Папазяна доставили в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями, где он умер в реанимации.

В аппарате правительства Воронежской области назвали ошибкой информацию о том, что на члена общественной палаты Воронежской области совершено покушение. «У нас члена общественной палаты такого точно нет», — заявили в аппарате правительства.

«Коммерсантъ» в 2006 году называл Папазяна «лидером армянской диаспоры» Воронежской области. По данным газеты, «Папазян поселился в области в 1998 году и с тех пор не только развил здесь свой бизнес, но и сделал карьеру как общественник». Указывалось, что Папазян являлся совладельцем компании «АСП-Трансстрой», которая специализируется на укладке асфальта.

Также ему принадлежал «развлекательный комплекс VIP-класса «Жозефина», кафе «Ноев ковчег», «Гарун», говорилось в материале. Помимо армянской диаспоры Воронежской области Папазян также возглавлял местную федерацию кикбоксинга.

Кроме того, газета писала, что Папазяну в 2006 году отказали в выдаче разрешения на временное проживание в России.

Вице-президент Союза армян России Герман Ананянц в разговоре с РБК подтвердил, что Арсен Папазян был председателем армянской культурно-общественной организации «Ани» и возглавлял ее в Воронежской области.​ Он сообщил, что ему известно о покушении на Папазяна. «Корни зла нужно искать не в политической части, а именно в бизнесе. Может, кому-то дорогу перешел — я не знаю. Но я его лет 10 не видел точно», — добавил Ананянц.