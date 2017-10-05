Детские стихи появятся на единых транспортных билетах Москвы

Департамент транспорта Москвы объявил о детском конкурсе.

Как сообщает РИА Новости, с 5 по 12 октября юным пассажирам (до 14 лет) предложено прислать свои рисунки о поездке в метро, на МЦК, в электричке или в наземном транспорте или описать поездку в четверостишии.

По словам замруководителя департамента транспорта столицы Алины Бисембаевой, в ведомстве рассчитывают, что этот детский конкурс поможет взрослым взглянуть на транспортную систему города «под другим углом».

Работы принимаются по электронной почте или через Instagram с хэштэгом конкурса. Победителей конкурса определит жюри и московские пассажиры. Авторы десяти лучших работ получат сертификат на посещение детского парка.

Стихотворения победителей используют в дизайне транспортных билетов «Единый», а рисунки разместят в вестибюлях метро.